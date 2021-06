Une petite pub pour Spatial Audio sur Apple Music

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

3



Quelques jours seulement après le lancement de Spatial Audio sur Apple Music, la firme à la pomme fait la promotion de la fonctionnalité avec une nouvelle publicité « Beyond Stereo » rythmée par le morceau « Mystery Lady » de Masego et Don Toliver.

Apple Music fait la pub du format Spatial Audio

Spatial Audio, basé sur Dolby Atmos, est un format audio de son surround immersif qui permet aux musiciens de mixer de la musique pour donner l'impression que les instruments sont tout autour de vous dans l'espace. Des milliers de chansons Apple Music sont disponibles en version Spatial Audio depuis la semaine dernière, comme "Rain on Me" de Lady Gaga et "Black Skinhead" de Kanye West.

Spatial Audio est disponible pour tous les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires. Le service de musique en streaming coûte 9,99€ par mois pour les particuliers, 4,99€ par mois pour les étudiants et 14,99€ par mois pour les familles jusqu'à six personnes. Cette nouveauté a été accompagnée par la sortie d'Apple Music Lossless qui est un format haute qualité pour retranscrire un maximum de détail à ceux qui ont des écouteurs ou enceintes compatibles Hi-Res. En revanche, Apple Music Lossless doit être activé dans les réglages sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.



Voici la vidéo de la publicité en question. N’hésitez pas à mettre vos AirPods Pro pour en profiter :