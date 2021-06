Les stocks de HomePod classiques sont épuisés en Apple Store

Les stocks du HomePod original, celui sorti en 2018 et abandonné en mars dernier, sont désormais épuisés un peu partout. Que ce soit en France ou aux États-Unis, on ne peut plus acheter l'enceinte intelligente. Soit parce que la page d'achat n'existe plus, soit parce que le HomePod est marqué "sold out" sur la boutique en ligne d'Apple. En noir et en blanc.

Le HomePod n'est plus en vente chez Apple

Jusqu'à la semaine dernière, il restait quelques HomePod sur l'Apple Store en ligne, notamment la couleur blanche qui été marquée comme disponible "jusqu'à épuisement des stocks". Ce n'est actuellement plus le cas, le haut-parleur est désormais indisponible dans la plupart des points de vente depuis début juin.

Si le Canada avait reçu quelques stocks supplémentaires la semaine dernière, le site d'Apple de nos amis canadiens s'est mis au diapason des autres pays et ne permet plus de commander le HomePod classique. On notera que l'url permettant d'accéder à la fiche produit contient d'ailleurs l'année de sortie du HomePod, soit 2018.



Apple a annoncé en mars qu'il arrêtait le ‌HomePod‌ original. La firme expliquait alors :

Le ‌HomePod mini‌ est un succès depuis ses débuts à l'automne dernier, offrant aux clients un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle intelligent de la maison, le tout pour seulement 99€. Nous concentrons nos efforts sur le ‌‌HomePod mini‌‌. Nous interrompons le HomePod original d'origine, il continuera d'être disponible jusqu'à épuisement des stocks via l'Apple Store en ligne, les Apple Stores et les revendeurs agréés Apple.

Depuis cette annonce, le ‌HomePod‌ a été vendu "jusqu'à épuisement des stocks" et déjà retiré de la vente sur la boutique en ligne d'Apple dans plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne, la Chine, Hong Kong et l'Inde. L'enceinte de grande taille reste disponible sur la boutique en ligne d'Apple en Australie et au Royaume-Uni au moment de la rédaction. Mais ce n'est qu'une question de temps.



Si vous voulez un HomePod, il faudra alors se tourner vers le très bon HomePod Mini, même si le son n'est pas aussi puissant et clair que l'original.