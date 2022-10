Apple Store US : arrêt des ventes d'Apple Pencil 1 en attendant les stocks d'adaptateurs

Pris dans son propre piège… Apple oblige les utilisateurs d'iPad 10 à acheter un Apple Pencil de première génération s'ils en veulent un, le deuxième n'étant pas compatible. Problème, l'adaptateur obligatoire pour la recharge est actuellement en rupture de stocks dans certains Apple Store.

Pas très malin

En présentant son iPad 10, Apple a confirmé que seul l'Apple Pencil de première génération serait compatible. Une décision décevante qui a uniquement pour objectif de réserver son Apple Pencil 2 aux modèles d'iPad les plus onéreux.



Le problème dans cette histoire, c'est qu'un utilisateur qui souhaite recharger son Apple Pencil 1 avec son iPad 10 doit s'équiper d'un adaptateur USB-C vers Lightning supplémentaire. Un système loin d'être pratique d'autant plus qu'il est pour le moment dans une impasse.

Au vu du retard important des livraisons de cet adaptateur, certains Apple Store aux États-Unis viennent de prendre la décision de suspendre temporairement la vente d'Apple Pencil 1. En effet, sans cet objet, il est impossible de recharger son crayon digital via son nouvel iPad.



Apple fait donc son maximum pour accélérer les livraisons en retard de plus d'un mois. La situation devrait néanmoins revenir à la normale d'ici quelques semaines. En passant par l'Apple Store en ligne, le délai de livraison est généralement estimé entre dix et quinze jours. En attendant, il faudra dessiner avec ses doigts.