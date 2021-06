Ubisoft lance son service musical Rocksmith+ sur mobile en bêta

Alban Martin

Le jeu de musique pour guitare d'Ubisoft Rocksmith a fait ses débuts il y a une décennie sur consoles et a finalement fait son chemin vers de nouvelles plates-formes au cours des années suivantes. Lors de l'événement E3 2021 d'Ubisoft ce week-end, la société a dévoilé Rocksmith+ pour mobile, PC et consoles.



Rocksmith+ débarque sur iPhone et Android

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Rocksmith+ est un service d'abonnement d'apprentissage musical interactif qui peut vous apprendre la basse, la guitare acoustique et la guitare électrique sur tous vos appareils. Sur mobile, l'application comprendra des enregistrements principaux, des commentaires en temps réel et sera mise à jour pendant des années avec de nouvelles chansons, leçons, modes d'apprentissage, outils, etc. La fiche Google Play d'Ubisoft mentionne des milliers de chansons pour commencer et prévoit d'augmenter la bibliothèque avec de millions d'autres à l'avenir. Pour les outils, Rocksmith+ inclura Riff Repeater, Video Lessons, MIDI playback, Chord Explorer, et plus encore.



Regardez la bande-annonce de Rocksmith+ ci-dessous :

Rocksmith+ vous permettra également d'utiliser n'importe quelle guitare ou basse via le micro du smartphone ou en vous connectant via un adaptateur audio. Rocksmith+ inclura également Rocksmith Workshop permettant aux joueurs d'ajouter leurs propres arrangements pour n'importe quelle chanson.



Ubisoft indique que les arrangements communautaires seront examinés par des pairs pour la qualité, puis mis à disposition sur toutes les plateformes. En termes de genres, Rocksmith+ inclura des chansons à travers le métal, le hip hop, la pop, la country et plus encore. Si vous souhaitez vous inscrire à la bêta fermée sur PC, vous pouvez le faire ici sur le site officiel. Vous pouvez également vous préinscrire à Rocksmith+ sur Google Play pour Android, ou sur iOS en suivant le lien en bas.

Prix et date de sortie en version finale

Pour le moment, Ubisoft n'a pas révélé de fenêtre de sortie ni de prix pour l'abonnement Rocksmith+. Avez-vous déjà joué à Rocksmith sur une plate-forme et qu'aimeriez-vous voir dans Rocksmith+ lorsqu'il sera finalement lancé ?

Les presets inclus de base :

E Standard

Drop D

DADGAD

Open G

Open A

Open D

Open E

Open Em

OpenEbm

Open Dm

Eb Standard

Drop Db

D Standard

Drop C

C# Standard

Drop B

C Standard

Drop Bb

B Standard

Drop A

Bb Standard

Bb Drop Ab

A Standard

Ab Standard

DBDGBe

Double Drop D

EABGBd#

EADGAe

EADGBD

EADGBd#

All Fourth

Open D5 (DADADd)



Qui est intéressé par ce nouveau service ?

