Les 6 smartphones reconditionnés les plus vendus en France sont des iPhone

Il y a 44 min

William Teixeira

Moins chers, des produits testés et vérifiés, une garantie présente... Les smartphones reconditionnés ont tous les atouts pour attirer les consommateurs amateurs de bonnes affaires. Selon Recommerce, les iPhone reconditionnés connaissent une forte popularité en France.

L'iPhone en position de force

Leader sur le marché des smartphones reconditionné, l'entreprise française Recommerce a récemment publié un classement mettant en avant les smartphones qui sont le plus commandés sur son site internet. Sans grande surprise, ce classement est nettement dominé par Apple et ses iPhone qui occupent 14 places sur 20, laissant les autres marques comme Samsung et Huawei dans une position gênante.



Recommerce a expliqué dans son rapport que les Français privilégient de plus en plus l'achat de smartphones reconditionnés plutôt que le neuf. Les raisons sont nombreuses, à commencer par le prix qui est plus avantageux (on parle de plusieurs centaines d'euros d'économie) ou encore le geste écologique.

Nous sommes beaucoup à avoir pris conscience qu'acheter en permanence du neuf à un impact sur l'environnement et que le reconditionnement est une alternative à la pollution numérique que provoque l'industrie des smartphones !

Dans l'univers du reconditionné, Apple cartonne !

L'iPhone 8 avec 64 Go est le smartphone qui s'est le plus vendu depuis le 1er janvier 2021. En seconde position on retrouve l'iPhone XR en 64 Go puis l'iPhone 7 en 32 Go.

Comme vous pouvez le remarquer, les petits stockages sont toujours les choix prioritaires lors de l'achat, il faut dire que le reconditionné attire essentiellement les clients aux budgets limités qui cherchent à faire le plus d'économie possible tout en se faisant plaisir.

Le premier smartphone "non Apple" se classe à la 7e position, il s'agit du Samsung Galaxy S10 en 128 Go. Le smartphone de la firme sud-coréenne a été commercialisé pour la première fois en 2019 et rencontre un énorme succès sur les sites de reconditionnement depuis qu'il est disponible.

Du côté de Huawei, l'entreprise occupe seulement deux places du classement avec le P30, une performance fortement décevante, surtout quand on connait l'influence que peut avoir la marque chinoise auprès des Français.



Dans ce classement, quelque chose nous a surpris...

Il n'y a que trois marques qui sont présentes : Apple, Samsung et Huawei. Les trois géants du smartphone qui ont poussé Sony, LG et bien d'autres marques vers la porte de sortie. On remarque que les modèles les plus populaires sur le marché du neuf le sont aussi sur le marché du reconditionné.