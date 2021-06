Comparatif entre les Beats Studio Buds et les AirPods Pro

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Apple a annoncé hier après-midi les Beats Studio Buds, visible sur l'Apple Store en ligne, nous avons désormais toutes les caractéristiques des nouveaux écouteurs haut de gamme pour les sportifs. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi Apple propose un tarif aussi bas comparé aux AirPods qui ont quasiment les mêmes atouts et qui sont pourtant largement plus chers.

Beats Studio Buds VS AirPods Pro : les différences

Après des mois de rumeurs et d'attente, les Beats Studio Buds sont enfin dévoilé, Apple aurait pu le faire pendant son Event de la WWDC, mais l'entreprise a préféré les lancer directement sur son Apple Store en ligne (sans communiqué de presse).

Après avoir vu la fiche produit des Beats Studio Buds, on n’a pas pu s'empêcher de les comparer aux AirPods Pro, après avoir regardé les forums et différents posts sur les réseaux sociaux, on se dit qu'on est loin d'être les seuls à avoir fait ce rapprochement.



Les deux écouteurs ont des similarités, les AirPods Pro visent les clients qui cherchent le haut de gamme avec des exigences bien précises sur les fonctionnalités, les Beats Studio Buds visent le même type de clients, mais avec des exigences de solidité et fiabilité pour les activités sportives.

Que l'on soit sportif ou amateur de séries Netflix dans son canapé avec des chips, quelle paire d'écouteurs choisir ?

On va essayer de vous éclairer sur ce sujet...

Pour vous donner une visibilité sur les différences entre les deux écouteurs, nous vous proposons un tableau de comparaison. Voici ce que donnent les Beats Studio Buds et AirPods en face à face !

Vous allez voir que la différence n'est pas énorme entre les deux écouteurs, par contre le prix lui fait l'objet d'une grande différence.

Le comparatif AirPods Pro vs Studio Buds

Caractéristique Beats Studio Buds AirPods Pro Couleur Noir, blanc ou rouge Blanc Réduction active du bruit (ANC) Oui Oui Mode Transparence Oui Oui Audio Spatial et Dolby Atmos Non Dolby Atmos et Audio Spatial 2 micros Beamforming Oui Oui Commande "Dis Siri" Oui Oui Pause auto en retirant l'écouteur Non Oui Bascule auto d'appareil Non Oui Écouteurs Intra-auriculaires Oui Oui 3 tailles d'embout en silicone fourni à l'achat Oui Oui Écouteurs résistants à l'eau et à la transpiration (IPX 4) Oui Oui Jumelage d'un simple geste iOS et Android (avec app nécessaire) iOS Connectivité Bluetooth 5.0 (classe 1) Bluetooth 5.0 Autonomie sans ANC et mode Transparence (+ autonomie boîte de charge) 8h (24h autonomie boite de charge) 5h (24h autonomie boite de charge) Port de recharge pour la boite de recharge USB-C Lightning Recharge sans fil Non Oui Poids écouteurs et boîte 5 g et 48 g 5,4 g et 45,6 g Prix 149,95€ 279€

Finalement, il n'y a pas une énorme différence entre les Beats Studio Buds et les AirPods Pro, on retrouve même quelques avantages sur la paire d'écouteurs sans fil de Beats.

Le gros point faible (qui peut expliquer cette différence de prix), c'est l'absence de prise en charge du Dolby Atmos et de l'Audio Spatial, un coup dur pour les écouteurs surtout après l'arrivée de la prise en charge sur Apple Music.

Où les acheter ?

Votre choix est fait ? Les Beats Studio Buds seront disponibles dès cet été avec la possibilité de vous inscrire à une alerte de disponibilité sur le site de Beatsbydre pour vous tenir au courant.

En ce qui concerne les AirPods Pro, vous en trouvez partout et même avec de belles promotions comme chez Amazon où ils sont à -27% sur une durée limitée.