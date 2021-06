Problème : certains iMac 24 pouces sont montés de travers

Depuis leur sortie, les iMac M1 n’ont reçu que des éloges, hormis quelques critiques sur le contour blanc autour de l’écran. Mais cette fois, un premier problème commence à émerger.



Certains iMac M1 semblent avoir un défaut de fabrication qui fait que l'écran est monté sur le support d'une manière qui n'est pas parfaitement alignée, ce qui conduit à un écran tordu.

Un problème d’alignement sur le nouvel iMac 2021

Le YouTuber iPhonedo vient de publier son test de l'iMac ‌M1‌, et il a constaté que la machine semblait être inclinée d'un côté, une disparité qui était visiblement perceptible et prouvée avec une règle.

Mais ce n’est pas le seul. Une autre personne sur les forums d'assistance Apple s'est également plainte d'un écran non aligné avec une pente de 1 mm entre les côtés droit et gauche de l'écran. Et si cela ne suffisait pas, une troisième plainte a été trouvée sur Reddit, la personne ayant découvert le problème après avoir regardé la vidéo d'iPhonedo.



J'ai vérifié le mien après avoir regardé ça et c'est aussi tordu. Pas à la hauteur du sien, mais pas complètement au niveau non plus.



Je suis en dehors de ma fenêtre de retour et je ne peux pas prendre le temps de ne pas avoir de machine sur laquelle travailler pendant un mois, mais c'est très décevant qu'Apple expédie des unités avec un oubli aussi flagrant.

Est-ce le début d’une affaire de grande ampleur ? Notre modèle d’essai à la rédaction semble bien droit. Si vous constatez que l’écran penche légèrement, veuillez contacter Apple rapidement car il ne semble pas évident de corriger cela par vous même avec les 7 vis qui tiennent le pied.

Après un achat chez Apple, vous avez deux semaines pour le retourner sans raison. Au-delà, il faudra faire jouer la garantie ou attendre que la firme lance un programme de réparation.



