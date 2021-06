Au Royaume-Uni, Deliveroo va proposer à ses livreurs de dénoncer les délits dans la rue

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Discret face à Uber Eats il y a encore quelques années, Deliveroo est aujourd'hui l'une des applications les plus connues et les plus utilisées dans la catégorie des livraisons de repas. Avec des milliers de livreurs qui parcourent des dizaines de kilomètres tous les jours, la société a eu l'idée de proposer aux livreurs de dénoncer les délits qu'ils aperçoivent pendant leurs courses.

Un test qui va commencer par le Royaume-Uni

Violences domestiques, trafics de drogues, vol à l'arraché... Les livreurs Deliveroo constatent régulièrement des délits pendant leurs courses. Avec un réseau de plusieurs milliers de livreurs qui parcourent les grandes villes du Royaume-Uni, Deliveroo a pris la décision de proposer une formation facultative pour dénoncer les délits qui pourraient être constatés pendant une course entre un restaurant et un client.

Will Shu, le fondateur de Deliveroo est persuadé qu'inclure une fonctionnalité de ce type dans l'application réservée aux livreurs pourrait énormément aider les forces de l'ordre pour leurs interventions.

Les coursiers ont rempli un rôle essentiel pendant la pandémie et peuvent tirer profit de cette expérience pour repérer toute préoccupation dans les quartiers dans lesquels ils travaillent et vivent.

Deliveroo explique que la formation sera proposée et gérée par Neighbourhood Watch, il s'agit d'une application de surveillance de voisinage très populaire dans les pays anglo-saxons. N'importe quel utilisateur est capable de faire une remontée anonymement dans une app dédiée pour indiquer le comportement inapproprié d'une personne à proximité de son domicile.

Cependant, il ne faut pas en abuser, le but n'étant pas de se venger de votre voisin qui vous fait perdre patience, mais d'effectuer des signalements qui peuvent vraiment aider les forces de l'ordre.

Cette nouveauté que souhaite ajouter Deliveroo dans son application commence à faire débat au Royaume-Uni. Des situations délicates pourraient survenir, imaginez si un livreur doit livrer dans un quartier sensible à Londres ou dans une autre ville et qu'il tombe sur un groupe de personnes malintentionnées qui le voient comme une menace pour un trafic de drogue, un vol en cours... Est-ce que le livreur Deliveroo pourra accéder jusqu'au logement du client en toute sécurité ? Ce n'est pas sûr.

Jake Hurfurt, responsable des recherches et enquêtes de Big Brother Watch s'inquiète que les livreurs Deliveroo deviennent un service de police privatisé, ils auront toutes les cartes en main pour faire arrêter une personne qu'ils jugent comme dangereuse.

Selon Hurfurt, cette nouveauté que veut intégrer Deliveroo est une très mauvaise idée : "cette opération est mauvaise pour les travailleurs, mauvaise pour les communautés et mauvaise pour la réputation de l'entreprise".



Une certaine forme de signalement de délit a déjà commencé depuis plus d'un an au Royaume-Uni, les livreurs Deliveroo peuvent signaler à la National Society for the Prevention of Cruelty to Children des signes de maltraitances chez les enfants des clients qu'ils livrent. Jusqu'ici, environ 7000 coursiers Deliveroo ont été formés à repérer les signes qui indiquent que l'enfant est battu.



Source

Deliveroo: livraison de plats