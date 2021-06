Tesla Model S Plaid : il est possible de jouer à Cyberpunk 2077

Corentin Ruffin

Que diriez-vous de pouvoir jouer aux derniers jeux vidéo populaires directement dans votre voiture ? Il semblerait que cette option ait été rêvée par un certain Elon Musk, qui propose la possibilité de prendre une manette et de jouer à Cyberpunk 2077, un jeu exigeant qui nécessite une belle configuration.



Pendant la dernière conférence de la firme, le très excentrique patron a ainsi fait la démonstration du matériel sous le capot, avec notamment une carte graphique AMD Navi 23.

La Tesla Model S Plaid permet de jouer à Cyberpunk 2077

Elon Musk semble être un grand enfant à la tête de son jouet sur mesure... Lors de la dernière conférence, le constructeur Tesla a fait la présentation du la Model S Plaid qui a une particularité : la voiture permet de jouer aux derniers jeux les plus gourmands présents sur le marché.

Il n’y a jamais eu de voiture dotée d’une technologie informatique et d’un système d’infotainment de cette envergure, littéralement au niveau d’une PlayStation 5.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la démonstration a été très impressionnante puisque nous avons pu voir Cyberpunk 2077 en 60 FPS, sur un écran 17 ” d’une résolution de 2200 x 1300 pixels. Niveau matériel, on retrouve tout de même un GPU Navi 23, composé de 2048 unités de calcul et de 8 Go de RAM GDDR6.