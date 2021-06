Bons plans iOS : Severed, Lazy Sweet Tycoon, Flowing

Hier à 21:38 (Màj hier à 21:38)

Corentin Ruffin

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Severed, Lazy Sweet Tycoon, Flowing. L'occasion d'économiser 41.3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v7.2.0, 56 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Roue de couleur (App, iPhone / iPad, v7.1, 40 Mo, iOS 10.3, Roman Sevastyanov) passe de 2,29 € à gratuit. Numérique, abstrait, classique - tous les types de roues de couleur dans une seule application!



Un ensemble d'outils pour les peintres et les concepteurs qui comprend une roue chromatique numérique, une roue de couleurs abstraites ou encore une roue chromatique classique.



Les + : L'outil parfait pour les designers Télécharger l'app gratuite Roue de couleur





Memorize: Learn Japanese Words (App, iPhone / iPad, v1.5.4, 86 Mo, iOS 10.0, LIKECRAZY Inc.) passe de 5,49 € à gratuit. Cette application d'étude basée sur l'IA vous aidera à améliorer vos compétences en japonais. Memorize fournit plus de 6 200 mots japonais utiles à l'aide de cartes mémoire.



L'audio est inclus pour que vous puissiez travailler vos compétences d'écoute et de prononciation. L'IA intégrée choisira les mots que vous devez apprendre en fonction de l'analyse de vos réalisations et de vos progrès.



Les + : Si vous voulez apprendre ou améliorer votre japonais Télécharger l'app gratuite Memorize: Learn Japanese Words





Flowing (App, iPhone / iPad, v1.3.5, 98 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 4,49 € à gratuit.

Reprenez le contrôle de votre sommeil avec Flowing et rejoignez une communauté de miliers de personnes qui dorment mieux chaque nuit.



Sélectionnez des sons et des mélodies que vous aimez, combinez-les et réglez le volume de chaque son pour créer votre mélange. C’est simple et ça fonctionne !



Les + : Belle bibliothèque

Permet la méditation Télécharger l'app gratuite Flowing





Jeux gratuits iOS :

Lazy Sweet Tycoon (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.5.1, 420 Mo, iOS 10.0, Sideless Cube Studios) passe de 3,49 € à gratuit. Bienvenue dans l'expérience de jeu "idle" (inactif) de tycoon compétitif. Voulez-vous sauver le monde, prouver que vous êtes un PDG impitoyable et devenir un entrepreneur technologique pionnier?



Construisez une usine épique, dirigez le développement de produits, gérez les employés et votre environnement, élaborez des stratégies avec des investissements, louez et gérez des véhicules de transport, terminez des travaux et combattez d'autres joueurs pour devenir le PDG ultime.



Les + : Si vous aimez les jeux qui ne demandent pas de temps...

...mais également la compétition Télécharger le jeu gratuit Lazy Sweet Tycoon





Drop Flop! (Jeu, , iPhone / iPad, v3.0.5, 10 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 1,09 € à gratuit. Testez vos compétences de réflexe dans ce jeu en tapant sur l'écran, pour que la balle rebondisse ! Le jeu est facile à apprendre, difficile à maitriser : Appuyez sur l'écran pour lancer une balle

Chronométrez vos frappes pour attraper chaque balle

Jouez à votre rythme Télécharger le jeu gratuit Drop Flop!





Promotions iOS :

Business Card Reader Plus (App, iPhone / iPad, v9.7.5, 87 Mo, iOS 12.0, ABBYY) passe de 39,99 € à 31,99 €. ABBYY Business Card Reader est une application multi-fonctions permettant de travailler avec les données de contact qu'on a sur des cartes de visites. On scanne et l'app reconnait (via OCR) tous les caractères et créé un nouveau contact !



C'est une app professionnelle qui vous fera économiser du temps et évitera les fautes de frappe !



L'app ABBYY BCR est aussi compatible avec votre Apple Watch. Pratique pour lister ses derniers contacts par exemple.



Les + : Puissante Télécharger Business Card Reader Plus à 31,99 €





Silversword (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.7.8, 187 Mo, iOS 12.0, Mario J. Gaida) passe de 4,49 € à 2,29 €.

Silversword est un jeu de rôle fantastique mobile qui t’emmène aux pays mystérieux de Tarnak, un monde au-delà de la réalité.



Rassemble un groupe de héros courageux et affronte le mal qui veut détruire l’humanité.



Les + : Une bonne équivalence à The Bard's Tale Télécharger Silversword à 2,29 €





Slayaway Camp (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v2.12, 134 Mo, iOS 9.3, Blue Wizard Digital LP) passe de 3,49 € à 1,09 €. Slayaway Camp est un jeu de puzzle dans lequel vous contrôlez Face de crâne, un tueur psychotique cherchant à massacrer des animateurs dans un camp d'été. Faites évoluer cet adorable tueur dans des centaines de niveaux où vous devrez écraser, écorcher et décapiter de pauvres victimes dans cet hommage comique et sombre aux films d'horreur des années 80.



En plus des ses graphismes sympathiques, Slayaway Camp est un excellent jeu qui vous donnera du fil à retordre !



Les + : Bien pensé

Mignon

Addictif Télécharger Slayaway Camp à 1,09 €