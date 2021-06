The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 en précommande sur Switch

La suite tant attendue commence à se montrer. Prévu pour la fin de l'année ou le début de 2022, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 a reçu une nouvelle bande-annonce lors de l'E3 2021.

Il semble qu'une force obscure soit apparue et cherche à replonger Hyrule dans le chaos.



Nous ne savons pas encore grand-chose de l'intrigue de ce jeu, mais nous avons appris de nouvelles choses sur Breath of the Wild 2.

Zelda BOTW 2 se montre en précommande

Comme d'habitude, c'est à Link et Zelda de sauver le monde. Seulement cette fois, Link acquerra de nouvelles capacités grâce à sa nouvelle main luminescente et à certains outils qu'il ramassera en cours de route. Il fera également un voyage dans les nuages ​​et explorera un certain nombre d'îles. Nous pourrions même avoir besoin d'une carte microSD plus grande en fonction de la taille de ce jeu.

Il convient de noter que l'équipe Zelda de Nintendo vise une date de sortie en 2022, mais il est possible qu'elle ne soit pas en mesure de respecter cette échéance, dans un sens, comme dans l'autre. Néanmoins, si vous êtes très excité et que vous avez hâte de jouer à la prochaine entrée de la franchise Zelda, vous pouvez réserver votre copie dès aujourd'hui.



En attendant d'en savoir plus sur ce jeu qui s'annonce plus sombre que le premier opus, les précommandes de Breath of the Wild 2 sont déjà en ligne sur Amazon à 69€.



Personnellement, j'ai hâte de mettre la main sur la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, surtout après avoir vu la bande-annonce de l'E3 2021 qui montre un titre innovant sur les mécaniques de gameplay, tout en étant très familier.