Amazon propose une équivalence au Small Business d'Apple

Si vous suivez l'actualité Apple de près, vous avez probablement vu que la firme de Cupertino a changé sa commission de 30% et l'a divisé par deux pour les développeurs qui gagnent moins de 1...

Il faut le savoir, mais Amazon a lancé une alternative au Play Store avec son Amazon Appstore, comme le rapportent nos confrères de AFTVnews. Ces derniers ont réduit leur commission pour les développeurs gagnant moins de 1 million de dollars par an, mais avec deux taux possibles. Amazon passe ainsi à 20 %, mais avec de nombreux moyens de réduire le taux effectif à 10 %, notamment avec un crédit promotionnel AWS d'un montant équivalent à 10 % des revenus du développeur. En faisant cela, les développeurs verront leurs revenus augmenter de 70 % à 90%. Ce nouveau programme se nomme Amazon Appstore Small Business Accelerator. Source

En 2016, Apple a fait un premier pas vers les développeurs présents sur l'App Store, réduisant ainsi les commissions de 30 % sur les ventes d'applications et les achats intégrés à 15%. Il faut dire que ce pourcentage avait beaucoup fait parler, et a notamment fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs antitrust.

