Apple baisse le prix de l'AppleCare+ du MacBook Air M1 à 199€

Apple a baissé aujourd'hui les prix des forfaits AppleCare+ pour les ordinateurs MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces équipés de la puce M1, les derniers modèles en date. La couverture offerte par l'assurance, ainsi que les frais pour dommages accidentels, demeurent inchangés.

Une baisse de prix significative sur l'Apple Care+

En France, mais aussi aux États-Unis ou au Canada par exemple, AppleCare+ pour le MacBook Air coûte désormais 199€ (ou 199 $), contre 249€ jusqu'à présent. Le nouveau prix s'applique aux modèles MacBook Air M1 et Intel, bien qu'Apple ne vende plus directement ce modèle.



Pour le MacBook Pro 13 pouces, Apple a distingué deux plans pour l'AppleCare+. On trouve les modèles M1 et les Intel. Si le prix de l'assurance du MacBook Pro M1 passe à 249€ au lieu de 269€, la version Intel reste au tarif le plus haut. Apple semble avoir confiance dans ses propres puces qui chauffent moins et performent deux fois plus en moyenne.

Les clients qui ont récemment acheté AppleCare+ pour l'un des modèles de MacBook concernés peuvent contacter l'assistance Apple pour obtenir de l'aide pour annuler leur souscription actuelle et en reprendre une à un prix inférieur.



AppleCare+ pour Mac offre jusqu'à deux réparations contre les dommages accidentels tous les 12 mois, chacun étant soumis à une franchise de 99 $ pour les dommages liés à l'écran ou au boîtier externe, ou de 299 $ pour les autres dommages comme la carte-mère. AppleCare+ offre également un accès prioritaire 24h/24 et 7j/7 aux représentants du support technique d'Apple par chat en ligne ou par téléphone.