Apple Watch : la police du Kansas submergée par les appels d'urgence

Il y a 1 heure

Alban Martin

Un service de police local du Kansas a déclaré avoir vu des appels accidentels qui semblent tous provenir d'Apple Watch, éloignant les ressources des urgences réelles.



Selon Fox Kansas City, le service de police d'Overland Park se plaint de recevoir tellement d'appels téléphoniques accidentels que cela devient une véritable plaie. Le centre 911 d'Overland Park reçoit généralement environ 250 appels d'urgence par heure, ont indiqué les autorités.

Une fonction pratique mais problématique si elle est mal utilisée

Le capitaine de police Jim Sutterby a déclaré :

Ce qui se passe, c'est que pendant que les gens bougent pendant leur sommeil ou font de l'exercice, ils mettent l'Apple Watch en mode d'urgence. Sans le savoir, la montre appelle le 911.

Le problème semble être la fonction "Appel d'urgence" (SOS), qui contacte automatiquement les premiers secours si le bouton latéral est maintenu enfoncé pendant un certain temps.

Les utilisateurs peuvent atténuer le problème en plaçant une coque sur l'Apple Watch, ou en personnalisant ou en désactivant la fonction d'urgence dans les réglages de la montre.



Cependant, la fonctionnalité peut être une véritable bouée de sauvetage dans les situations d'urgence, il est donc recommandé aux utilisateurs de la conserver. Depuis les débuts de l'Apple Watch, il y a eu énormément de cas où la tocante a permis à des utilisateurs en détresse de s'en sortir.

La police locale de Kansas City a déclaré que les utilisateurs d'Apple Watch qui ont appelé accidentellement les autorités ne devraient pas raccrocher. Au lieu de cela, ils devraient informer le répartiteur que l'appel a été fait par inadvertance.



Ce n'est pas la première fois que la fonction de sécurité d'Apple Watch cause des problèmes aux secouristes locaux. En 2018, les employés d'une usine de réparation et de remise à neuf Apple en Californie ont accidentellement appelé le 911 environ 20 fois par jour. Bien que cela ne fût pas spécifié par Apple ou les autorités locales, c'était encore la fonction SOS qui était en cause.