Facebook va lancer sa plateforme de podcasts la semaine prochaine

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Il a été rapporté en avril que Facebook travaillait sur sa propre plateforme de podcasts qui devrait être introduite au sein du réseau social. Maintenant, la société a finalement confirmé que les podcasts arriveraient la semaine prochaine, mardi.



Comme rapporté par The Verge, Facebook a envoyé des e-mails aux créateurs de podcasts au sujet d'une nouvelle page de dédiée qui sera mise en ligne le 22 juin. L'e-mail indique que les utilisateurs pourront écouter des podcasts directement sur les pages Facebook et également dans un nouvel onglet « Podcasts », qui n'est pas encore disponible.

Comme avec Apple Podcasts, Spotify et d'autres plateformes, n'importe qui peut configurer un flux RSS pour ajouter un podcast à Facebook. Une fois le podcast approuvé, les nouveaux épisodes y seront automatiquement affichés.

À partir du 22 juin 2021, Facebook sera l'endroit où les gens pourront profiter, discuter et partager les podcasts qu'ils aiment les uns avec les autres. Pour les aider à trouver votre travail, nous pouvons ajouter un nouvel onglet à votre Page qui présentera vos podcasts.



En ajoutant vos podcasts à votre Page, les gens pourront écouter chaque épisode directement sur Facebook. Il n'est pas nécessaire de télécharger ou de créer un lien vers quoi que ce soit. Votre Page sera mise à jour avec vos derniers épisodes dès qu'ils seront disponibles. Vous pouvez également dépublier ou supprimer votre podcast à tout moment.

Fait intéressant, les conditions d'utilisation de la plate-forme de podcast de Facebook garantissent que l'entreprise a le droit de créer des « œuvres dérivées » avec le contenu. Il n'y a pas de détails sur ce que cela signifie exactement, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit avant de soumettre un podcast à la société de Mark Zuckerberg.

Facebook fournira également une fonctionnalité appelée « Clips » pour aider les créateurs à promouvoir leurs podcasts avec de courts clips d'un épisode qui peuvent être partagés n'importe où sur le réseau social.



Les grandes entreprises technologiques s'intéressent de plus en plus aux podcasts, car ce format est devenu très populaire ces dernières années. Plus tôt dans la semaine, Apple a lancé des abonnements pour Podcasts, pour pousser la création de contenu encore plus original.

