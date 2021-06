Secret Neighbor est disponible gratuitement sur iOS

Medhi Naitmazi

Comme prévu le mois dernier, Secret Neighbor est désormais disponible pour les joueurs mobiles sur l'App Store. Il s'agit d'une sorte de suite d’Hello Neighbor, un titre que nous avions adoré en 2018.



Mais cette fois, pas question de tout faire tout seul, il faudra s'allier avec d'autres joueurs pour visiter la maison de votre étrange voisin. La clé réside dans le multijoueur.

Regardez le trailer vidéo pour découvrir le nouveau jeu de tinyBuild :

Secret Neighbor : le même jeu mais à plusieurs

Attendue de pied ferme, la suite de Hello Neighbor se démarque grâce à gameplay tourné vers le multijoueur. Et qui dit multijoueur, dit plus de possibilités pour les joueurs.

Secret Neighbor est un jeu multijoueur d'horreur sociale en développement continuel dans l'univers de Hello Neighbor. Téléchargez et jouez GRATUITEMENT !

Si l'objectif principal reste le même, à savoir s'introduire chez cet étrange voisin (clin d'œil à Martine) et ouvrir la porte du sous-sol, la progression est totalement différente grâce à l'apport du multi en ligne. On peut penser qu'il s'agit d'un avantage, mais plus de monde signifie aussi plus d'erreurs possibles. Sans compter qu'un traite se cache parmi vous, et qui n'est autre que le voisin lui-même, déguisé pour tromper l'ennemi. Oui, le loup se cache dans la bergerie et menace à tout moment de vous attaquer. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, sachez qu'il est possible de choisir d'incarner les intrus ou le voisin avant chaque partie. Dans les deux cas, prudence reste de mise.



Grâce à ces changements, l'aspect tactique prend une autre dimension dans Secret Neighbor et il faudra adapter cette dernière à chaque instant selon le contexte. Rester groupés, se séparer, utiliser une compétence, etc, à vous de décider, ensemble.



Enfin, notons que le Club SECRET est un abonnement in-app qui permet de débloquer des bonus supplémentaires, mais non essentiels. Secret Neighbor est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Appareils compatibles : iPhone 8 Plus, Apple iPad Pro 12.9 (2015) et modèles plus récents. L'iPod Touch n'est pas compatible.

