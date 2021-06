Apple est conscient que produire une musique avec l'Audio Spatial est plus long

Julien Russo

En ce mois de juin, Apple a révolutionné le marché du streaming musical en incluant le Dolby Atmos, le Spatial Audio et le Lossless pour le même tarif tous les mois (9,99€). Cette bonne nouvelle pour les abonnés est aussi une bonne chose pour les artistes, ils vont pouvoir apporter une valeur ajoutée à leurs morceaux pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs Apple Music. Cependant, proposer le Spatial Audio et le Dolby Atmos nécessite un traitement supplémentaire lors de la création de la musique, Apple se dit conscient que les artistes vont avoir plus de travail !

La vision d'Apple sur la création de morceaux en Audio Spatial

Dans une interview au média français Numerama, Eddy Cue le vice-président senior des services et logiciels chez Apple s'est dit conscient du travail supplémentaire que provoquent les nouveaux formats d'Apple Music.

Cue explique que le Spatial Audio est quelque chose d'impressionnant pour l'expérience utilisateur, cependant cela va ajouter plus de travail aux artistes et à leurs équipes, puisque pour passer un morceau du stéréo à l'audio spatial, ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques clics lors de la production de la musique.

Mais que les artistes se rassurent, Apple ne va pas les abandonner puisque de nouveaux outils vont arriver dans quelques mois sur le logiciel Logic Pro :

Nous n’allons pas mettre à disposition un outil qui transforme un morceau stéréo en audio spatial. Il va falloir apprendre à faire de l’audio spatial sur nos outils et je pense que ce que l’on va proposer avec Logic Pro suffira à susciter la curiosité des artistes.

Eddy Cue mentionne aussi la capacité de l'Audio Spatial à toucher un plus large public, comparé au Lossless, un utilisateur d'Apple Music a plus de chance de profiter du format audio 3D que de la qualité audio sans perte.

Le Lossless n'est pas aussi accessible qu'on le pense, puisqu'il faut détenir les équipements compatibles qui peuvent parfois coûter plusieurs milliers d'euros pour avoir une expérience optimale. En ce qui concerne l'Audio Spatial, une simple paire d'AirPods Pro ou d'AirPods Max peuvent suffirent à profiter au maximum de ce format d'écoute.

Le challenge pour un artiste qui innove est le timing. S’il sort un morceau basé sur une nouvelle technologie que personne ne peut écouter, il a perdu son temps. L’audio spatial n’a pas ce problème : nous avons déjà plusieurs millions de personnes qui ont le matériel pour écouter de l’audio spatial. C’est pour cela que les artistes peuvent expérimenter avec dès le lancement.

Cue a affirmé que le catalogue d'Apple Music contient déjà énormément de musiques compatibles avec l'Audio Spatial, tous les jours de nouvelles arrivent et Apple espère bien que cela va continuer sur le long terme. De plus la facilité de production à venir grâce à l'intégration des outils dans Logic Pro devrait inciter davantage les artistes à produire leurs musiques avec ce nouveau format.