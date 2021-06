Le PIP de YouTube sur iOS se déploie pour tous utilisateurs américains (et l'Europe ?)

Quand iOS 14 a permis de profiter du PIP (Picture in Picture), tous les utilisateurs iOS et iPadOS se sont dit "c'est merveilleux, on va pouvoir regarder des vidéos YouTube en faisant autre chose sur notre iPhone". Malheureusement tout le monde a très vite déchanté puisque YouTube a décidé de donner l'accès à cette fonctionnalité qu'à ses membres YouTube Premium. Aujourd'hui, la filiale de Google semble changer de position.

YouTube et le PIP pour tout le monde

Vous regardez une vidéo sur YouTube et vous pensez soudainement que vous avez oublié d'envoyer le mail que vous demandait de rédiger votre patron ? Si vous êtes abonné YouTube Premium, vous allez pouvoir écrire votre mail tout en continuant la lecture de votre vidéo. Si vous êtes un utilisateur gratuit, la vidéo s'interrompra.

Cette situation a énervé plus d'un utilisateur de YouTube dans le monde, les fidèles de l'app se sont exprimés sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les forums d'entraide pour dire leur mécontentement face à ce business qui rend l'expérience inconfortable et désagréable.



Dans un communiqué envoyé à MacRumors, YouTube indique que le picture in picture va devenir disponible pour tous les utilisateurs américains, qu'ils paient un abonnement Premium ou non.

Malheureusement, le communiqué ne mentionne pas l'ouverture du PIP aux utilisateurs gratuits en Europe. Pourquoi cette modification serait déployée aux États-Unis, mais pas dans le reste du monde ? On pense plutôt qu'il s'agit d'un simple oubli du porte-parole de YouTube (en tout cas on espère).

Picture-in-Picture (PiP) permet aux utilisateurs de regarder des vidéos YouTube dans un petit mini-lecteur tout en naviguant simultanément en dehors de l'application YouTube sur leur appareil mobile. Nous commençons à déployer PiP pour les membres YouTube Premium sur iOS et prévoyons de lancer PiP pour tous les utilisateurs iOS américains également.

À l'heure actuelle, si vous souhaitez continuer à voir une vidéo en dehors de l'application YouTube sur votre iPhone et/ou iPad, il est obligatoire de souscrire à l'abonnement YouTube Premium qui coûte 11,99€/mois avec le premier mois offert.

Vous aurez accès à : la lecture en PIP, les téléchargements de vidéos pour une lecture hors ligne, la suppression totale des publicités (avant et pendant) la vidéo ainsi qu'à YouTube Music Premium (le grand concurrent de Spotify et Apple Music).

Nous mettrons à jour cet article si YouTube mentionne un déploiement pour les utilisateurs européens.

