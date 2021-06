Ce nom de réseau désactive complètement le WiFi de l'iPhone

Voici un drôle de bug : un chercheur en sécurité a découvert qu'un nom de réseau très particulier peut engendrer une réaction inattendue d’iOS et peut complètement désactiver la capacité de votre iPhone à se connecter au Wi-Fi.

Sur Twitter, Carl Schou a montré qu'après avoir rejoint un réseau Wi-Fi avec un nom spécifique ("%p%s%s%s%s%n"), toutes les fonctionnalités Wi-Fi de l'iPhone étaient alors désactivées.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3