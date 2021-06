Facebook lance Live Audio Rooms et Podcasts sur iPhone (USA)

Il y a 3 heures

Alban Martin

Les salles audio en direct de Facebook commencent leur déploiement aujourd'hui. La possibilité de créer et d'héberger des salles est actuellement limitée aux personnalités publiques et à une poignée de groupes Facebook de premier plan.



Vous pouvez participer à des discussions en utilisant des applications iOS ou Android, mais vous devrez être un utilisateur d'iPhone pour héberger des salles, car cela nécessite l'application principale Facebook iOS. Une bonne publicité pour Apple qui nous rappelle FaceTime Web.

Facebook Live Audio Rooms se déploie

La plate-forme de chat audio Clubhouse a créé une tempête lorsque des utilisateurs de haut niveau comme le fondateur de Tesla, Elon Musk, et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, l'ont utilisé et ainsi suscité un interêt mondial. Malheureusement pour l'application, son concept n'est pas resté unique longtemps, car Twitter, LinkedIn, Facebook, Spotify et Telegram ont tous repéré une opportunité de se lancer avec leurs propres offres.



Les premiers rapports sur Facebook Live Audio Rooms remontent à février, et la rétro-ingénierie le mois suivant sur la bêta de Facebook nous a donné une bonne idée de ce que nous allions voir. Nous avons également appris que Facebook travaillait sur deux autres produits audio, dont des podcasts qui se joignent à la fête.



TechCrunch a expliqué :

Aujourd'hui, Facebook lance officiellement des nouveautés avec Live Audio Rooms aux États-Unis sur iOS, en commençant par des personnalités publiques et certains groupes Facebook, et le lancement d'un premier ensemble de partenaires de podcast américains.



La société nous dit que Live Audio Rooms deviendra disponible pour toute personnalité publique ou créateur vérifié aux États-Unis qui est en règle avec Facebook et utilise soit un profil, soit la nouvelle expérience des pages Facebook sur iOS. Pour les groupes Facebook, la fonctionnalité se lance avec « des dizaines de groupes » pour le moment.



La fonctionnalité deviendra plus largement disponible dans les semaines et les mois à venir, à mesure que davantage de personnes, de podcasts et de groupes seront intégrés. Pendant ce temps, 100% des utilisateurs de Facebook aux États-Unis pourront écouter des salles audio en direct et des podcasts à partir de cette semaine.



Le site donne un aperçu du fonctionnement du service.





Comment ça marche les conférences Facebook ?

Les hôtes de l'événement apparaissent sous forme d'icônes de profil arrondies en haut de l'écran, tandis que les auditeurs apparaissent dans la moitié inférieure de la vue, avec des avatars plus petits. Le haut-parleur actif est indiqué par un anneau lumineux. S'il est vérifié, une coche apparaît également à côté de son nom.



Il existe également des options pour activer les sous-titres en direct, un outil « lever la main » pour demander à parler et des outils pour partager la salle avec d'autres sur Facebook, via des éléments tels que le fil d'actualité ou les publications de groupe.



Les hôtes peuvent inviter des personnes à les rejoindre en tant qu'orateur avant la session, ou ils peuvent choisir des auditeurs pendant le flux pour les rejoindre. Dans chaque session, il peut y avoir jusqu'à 50 conférenciers et il n'y a pas de limite sur le nombre d'auditeurs, dit Facebook.



Au cours de la session, les utilisateurs seront également avertis lorsque des amis ou des abonnés se joindront au chat.

Et les Podcasts sont arrivés

Enfin, comme prévu la semaine dernière, Facebook a également annoncé ses premiers podcasts. Ceux-ci incluent Joe Budden de The Joe Budden Podcast; « Jess Hilarious » de Carefully Reckless de The Black Effect Podcast Network et iHeartRadio; Keltie Knight, Becca Tobin et Jac Vanek de The LadyGang; et Nicaila Matthews Okome de Side Hustle Pro. Facebook s'ouvrira bien évidemment à d'autres podcasteurs cet été.



Pour être clair, ce nouveau service de podcasts est différent du lecteur de musique et de podcasts récemment lancé en partenariat avec Spotify, qui permet aux utilisateurs de partager du contenu de Spotify sur le réseau social. La nouvelle fonctionnalité implique plutôt des podcasts qui sont diffusés via des flux RSS publics directement sur Facebook, non fournis par Spotify.

La nouvelle expérience d'écoute de podcasts permet aux utilisateurs d'écouter des contenus lorsqu'ils naviguent sur Facebook, dans un mini-lecteur ou un lecteur plein écran avec des options de lecture, et même si l'écran du téléphone est éteint. Cela fait de Facebook, en quelque sorte, une application de streaming de podcasts native car elle permet aux gens d'écouter de l'audio sans avoir besoin d'un autre service, comme Spotify ou Apple Podcasts, par exemple.

