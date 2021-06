iPhone 12 mini : Apple stoppe la production plus tôt suite à des ventes catastrophiques

Julien Russo

La dernière génération d'iPhone est un succès mondial, cela est essentiellement dû à l'intégration du modem 5G qui pousse les clients à renouveler leur iPhone en masse. Cependant, dans les quatre derniers modèles d'iPhone, il y en a un qui n'a jamais réussi à convaincre : il s'agit de l'iPhone 12 mini. Les ventes seraient tellement mauvaises qu'Apple aurait prématurément arrêté la production du smartphone au petit écran.

Fin de la production pour le "Mini"

Quand un iPhone est en cours de production, Apple ajuste de manière systématique le rythme de fabrication, le but étant d'adapter le nombre d'assemblages en fonction de la demande des consommateurs partout dans le monde.

Si les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max ont une production qui tourne à plein régime et qui devrait continuer jusqu'à l'annonce des iPhone 13 à la rentrée, ce n'est plus le cas de l'iPhone 12 mini selon un rapport de TrendForce.

À la base, la production de l'iPhone 12 mini devait progressivement s'interrompre dans les prochains mois à cause de la faible demande, mais la tendance serait tellement mauvaise qu'Apple aurait transmis à ses partenaires un ordre direct d'arrêt total de la production.



Le rapport explique que l'iPhone 12 mini est confronté à "une fin de vie à l'avance" ce qui est extrêmement rare dans l'histoire de l'iPhone.

Jusqu'à l'annonce et la disponibilité des iPhone 13, Apple va se servir de son stock pour réapprovisionner ses Apple Store, sa boutique en ligne ainsi que tous les revendeurs aux États-Unis et à l'international.

On pourrait se demander, mais pourquoi les clients boudent l'iPhone 12 mini ?

La raison principale n'est pas une question de performance, de design ou même de fonctionnalités, mais plutôt une question de taille d'écran.

En proposant l'iPhone 12 mini, la direction d'Apple avait l'intention de combler une demande, celles des consommateurs toujours attirés par les petits écrans. Malheureusement, ces clients sont nettement moins nombreux qu'auparavant, aujourd'hui la tendance est plus portée vers les grands écrans pour jouer à des jeux, regarder des vidéos YouTube, faire des FaceTime...

Une défaite ?

Faut-il voir cet arrêt de production comme un échec ?

Lors d'une interview à la VivaTech de Paris, Tim Cook a expliqué qu'Apple connait beaucoup d'échecs en interne, mais peut-on considérer cette mauvaise nouvelle comme une défaite ?



À vrai dire, pas vraiment. L'iPhone 12 mini ne rencontre pas le succès espéré par Apple lors de l'annonce l'année dernière. Cependant, les ventes ne sont pas perdues, au contraire !

La majorité des clients Apple se rapprochent des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, des smartphones qui sont plus chers et qui permettent à la firme de Cupertino de générer une plus grosse marge de bénéfice qu'avec l'iPhone 12 mini. Finalement, on pourrait presque voir l'interruption de la production des iPhone 12 mini comme une victoire puisque Apple arrive à convaincre les clients à investir dans un smartphone encore plus haut de gamme et plus coûteux, sauf comme lors des promotions sur les iPhone.

Malgré tout, les rumeurs indiquent que l'iPhone 13 proposerait à nouveau une version mini avec la même taille d'écran et le même tarif. Il n'y a aucun doute que maintenant Apple va revoir à la baisse ses objectifs et le rythme de production !