Prime Day 2021 : les Apple Watch sont en promotion

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Julien Russo

Première journée de folie pour le Prime Day sur Amazon. Une multitude de produits Apple sont en promotion en ce moment, c'est le cas des iPhone 12 ou encore des iPad avec l'Apple Pencil. Amazon a aussi lancé quelques réductions sur les dernières générations d'Apple Watch, mais aussi sur la Series 5 et 3. Comparées aux autres produits Apple concernés par le Prime Day, les promotions sont ici plus timides, mais toujours bonnes à prendre !

L'Apple Watch a aussi le droit à son Prime Day

S'il y a une période de l'année où on peut profiter pour faire des économies sur les produits les plus populaires, c'est bien pendant le Prime Day d'Amazon. Pendant ces 2 jours inédits, les membres qui possèdent un abonnement Amazon Prime peuvent faire des économies sur de nombreux articles de marques connues.

Pour la première journée du Prime Day, on retrouve plusieurs Apple Watch en promotion, ce qui est presque incroyable, c'est qu'il s'agit de dernières générations. La réduction n'est pas énorme, mais le prix final de la commande reste toujours plus avantageux qu'en passant via l'Apple Store en ligne !

L'Apple Watch Series 6 en réduction

Il s'agit de la toute dernière montre connectée d'Apple. L'Apple Watch Series 6 embarque un capteur capable de mesurer votre taux d'oxygène dans le sang et garde bien évidemment une surveillance permanente sur votre rythme cardiaque.

Son écran Retina est toujours allumé et quand vous le regardez il est jusqu'à 2,5 fois plus lumineux que la Series 5.

L'Apple Watch Series 5 en réduction

Même s'il ne s'agit pas de la toute dernière Apple Watch, la Series 5 reste très compétitive face aux concurrents et leurs smartwatch. Comparé à la Series 6, vous ne retrouverez pas le capteur de mesure d'oxygène dans le sang ni l'écran plus lumineux.

L'Apple Watch Series 3 en réduction

Pour conclure, Apple propose des petites ristournes sur son Apple Watch Series 3. Attention à ce modèle, il s'agit d'une très ancienne génération qui ne supportera pas watchOS 8 à la rentrée. Le design est assez ancien, on retrouve des bords épais et vous n'aurez pas l'écran en permanence allumé. Si vous êtes prêt à faire tous ces sacrifices, vous pourrez profiter d'un tarif très avantageux.

Toutes ces promotions sont disponibles jusqu'au 22 juin à 23h59, elles peuvent expirer à tout moment au cas où le stock est épuisé. Si vous êtes intéressé, c'est le moment de se faire plaisir !

L'Apple Watch Series 6, 5 et 3 sont de très bonnes montres connectées qui à chaque fois ont réussi à nous impressionner.