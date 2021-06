Samsung va produire l'écran OLED pliable du Pixel Fold

Alban Martin

Il y a deux mois environ, Google publiait un brevet qui expliquait clairement que son équipe d'ingénierie travaillait sur les futurs appareils pliables. C'était le premier indice sur un éventuel Pixel Fold.



Ce matin, nous apprenons que Samsung Display commencera la production de panneaux OLED pliables pour les clients Google, Vivo et Xiaomi en octobre. Les trois sociétés prévoient de dévoiler leurs téléphones pliables respectifs au quatrième trimestre de cette année.

Un smartphone Google pliant cette année

Selon TheElec, Google prépare un téléphone pliable avec un panneau d'affichage flexible de 7,6 pouces. Le téléphone a été logiquement surnommé "Pixel Fold" par les médias. Et Samsung qui fournit déjà les écrans OLED pour de nombreux constructeurs dont Apple, serait encore l'heureux élu. Le coréen avait d'ailleurs envoyé des échantillons l'an passé à Apple.



Jusqu'à présent, les tentatives de Google de s'attaquer à l'iPhone d'Apple se sont avérées infructueuses. Plus tard cette année, Google effectuera un nouvel essai avec Android 12 en proposant une interface utilisateur actualisée, une meilleure protection de la vie privée et quelques nouveautés. Et pourquoi pas un nouveau facteur de forme pliable pour dépasser la pomme sur la partie téléphone. Il est fort possible que le Pixel Fold soit le premier du genre à être proposé à un prix raisonnable, Google essayant toujours de conserver des prix bas.

Alors que Google essaie de brouiller les frontières en matière de confidentialité pour correspondre à la position de leader d'Apple, il envisage maintenant de lancer un réseau "Localiser" comme son concurrent afin de mettre ses 3 milliards d'appareils actifs à contribution pour retrouver des objets perdus ou volés.



Avec la sortie de la décevante Surface Duo de Microsoft et du Pixel Fold plus tard cette année, la pression sera sur Apple pour mettre son premier iPhone Fold sur le marché. Bien qu'Apple possède des brevets prenant en charge divers facteurs de forme pliables, il n'y a toujours aucune garantie que l'un d'entre eux nous parviendra. On n'imagine pas Tim Cook lancer un iPhone à 2000€ pour une poignée de clients. Il faudra un prix plus accessible et surtout une expérience vraiment différenciante pour qu'Apple commercialise un iPhone pliable. Qu'en pensez-vous ?