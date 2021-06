Patreon ne paie pas la commission de 30% de l'App Store et ne comprend pas pourquoi

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Sur chaque achat réalisé via l'App Store (hors transaction pour un service réel comme une livraison de repas), les développeurs se voient taxer de 30% (ou 15%) qui part dans les poches d'Apple. Ce procédé qui est contesté par de nombreux développeurs existe depuis la création de la boutique d'applications, cependant quelques applications ont le droit à des exceptions.

Patreon ne comprend pas pourquoi la commission de 30% n'est pas appliquée

Dans une interview à The Verge, Jack Conte le PDG de Patreon (un site Web de financement participatif) a expliqué ne pas comprendre pourquoi les autres applications sur l'App Store sont soumises à une commission allant de 30% à 15% et pas son application.

En effet, celui-ci assure que Patreon n'a jamais été prélevé d'une commission sur toutes les transactions qui ont été effectuées dans l'app depuis la disponibilité sur l'App Store, selon le PDG, il n'y a pas eu d'accord spécial avec Apple.



Jack Conte a une hypothèse, son application Patreon respecte tellement bien les directives d'Apple et les règles de l'App Store que ce serait un "cadeau" du géant californien pour bonne conduite.

Vraiment ? Cela parait un peu suspect...

Le seul échange que Patreon a eu avec l'équipe qui gère l'App Store, c'est il y a 4 ans quand l'application a dû faire face à un refus de validation pour accéder à l'App Store. Le PDG dit ne pas se souvenir précisément de ce qui a été échangé lors de la conversation, mais il n'était pas du tout question de négocier une exonération de la commission de 30%.



L'autre explication qui pourrait faire que Patreon ne paie pas de commission, c'est que la majorité des transactions réalisées au sein de l'app se produisent sur d'autres plateformes en dehors de l'App Store, un procédé auquel Apple ne peut pas appliquer sa commission. Jack Conte affirme tout de même que quelques transactions se réalisent à 100% via l'application !

Est-ce un simple oubli d'Apple ? Une faille qu'exploitent inconsciemment les dirigeants de Patreon ? Apple a été approché par The Verge, le média attend une réponse pour justifier ce traitement de faveur.



Pour rappel, Apple impose à tous les développeurs une commission de 30% sur les achats de leur application ainsi que sur les achats intégrés au sein de leur app, les développeurs qui génèrent moins d'un million de dollars de chiffre d'affaires par an peuvent demander d'intégrer le Small Business. Il s'agit d'un programme qui permet de diviser par 2 la commission prélevée.

