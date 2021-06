Des primes chez Foxconn et Pegatron pour l'iPhone 13

Selon le Taiwan Economic Daily, les fournisseurs d'Apple sont prêtes à dépenser sans compter pour attirer toujours plus de main d'oeuvre dans l'entreprise afin de gérer la production de l'iPhone 13.

Pegatron augmente les bonus

En prévision de l'iPhone 13 (nom provisoire), après le début du recrutement du groupe Hon Hai, le centre de production d'iPhone de Pegatron à Shanghai a récemment augmenté la prime de recrutement, et le bonus est passé de 5 500 RMB (Renminbi) à 8 500 RMB pour répondre à la demande de main-d'œuvre au cours de la prochaine haute saison.

Foxconn fait de même

C'est la même histoire chez Foxconn. La dernière annonce générale de recrutement de travailleurs de l'usine Foxconn Zhengzhou sous le groupe Hon Hai révèle que la prime de recommandation interne s'élève à 6 000 RMB et la prime de démission à 5 400 RMB, ce qui est nettement plus élevé que la prime de mai.



À titre de comparaison, les travailleurs de l'iPhone gagnent de 5 000 à 6 000 RMB (648€ à 778€) lorsqu'ils travaillent six jours par semaine. Cela montre que les bonus permettent de doubler les salaires des employés.



L'usine de Zhengzhou de Foxconn est l'une des plus vitales en termes de production d'iPhone et il est facile de comprendre pourquoi l'entreprise veut s'assurer qu'elle fonctionne à pleine capacité.



Si tout va bien, Apple devrait annoncer la gamme iPhone 13 en septembre. La date de livraison de ces appareils dépend d'une danse compliquée de la chaîne d'approvisionnement, un processus que la firme maîtrise à coups d'exigence et de contrôle qualité.



En attendant, l'iPhone 12 Pro Max reste le meilleur iPhone jamais conçu par Apple à ce jour et il est en promotion.