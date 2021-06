Le spam du calendrier iCloud est de retour, voici comment faire

Medhi Naitmazi

Malgré les tentatives précédentes pour mitiger la situation, certains utilisateurs d'iCloud continuent de recevoir des spams dans leur calendrier synchronisé qui se retrouve rempli d'événements aléatoires. Apple y travaille depuis plus de cinq ans…

Les failles du calendrier iCloud

Le spam sur iCloud a fait l'objet d'une large couverture en 2016, où Apple a déclaré qu’elle "travaillait activement à résoudre ce problème" en "identifiant et bloquant les expéditeurs suspects". Grosso modo, Apple avait filtré un tas d’invitations via ses pare-feux.

Les victimes sont ciblées de diverses manières. La méthode la plus courante consiste à recevoir une invitation de calendrier iCloud normale via leur application de calendrier.

Interagir avec l'invitation, y compris refuser, accepter ou choisir « Peut-être », permet au spammeur de savoir que l'e-mail est valide, afin qu'il puisse continuer à être ciblé.



D'autres utilisateurs sont ciblés via des pop-ups sur des sites Web potentiellement malveillants ou pour adultes. Une partie ne lit visiblement pas le contenu et accepte ces invitations. Apple n'a pas commenté publiquement les mesures spécifiques qu’elle a prises pour résoudre le problème, mais grâce à une vidéo publiée par le support de la firme en début de mois, elle a une solution.

Comment supprimer le spams du calendrier iCloud

La vidéo conseille aux utilisateurs, logiquement, de se désinscrire de ces calendriers de spam. La vidéo n'offre aucun aperçu des mesures proactives que les utilisateurs peuvent prendre pour ne pas recevoir les invitations en premier lieu. Il faut aller sur l’un des événements indésirables sur le calendrier, appuyer dessus et choisir « se désabonner ».

Une autre mesure que certains utilisateurs ont trouvée utile consiste à rediriger les invitations de calendrier vers leur e-mail, plutôt qu'une invitation de calendrier dans l'application. En redirigeant les invitations vers leur e-mail, les utilisateurs peuvent mieux gérer et supprimer les invitations de calendrier.



Pour cela, connectez-vous à iCloud via un navigateur Web, ouvrez le calendrier, cliquez sur le rouage dans le coin inférieur gauche pour accéder à Préférences > Avancé, puis sélectionnez "Recevoir des invitations à des événements en tant que : e-mail".