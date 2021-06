TikTok Jump : des mini apps pour améliorer les vidéos

Les créateurs de TikTok n'auront peut-être plus besoin d'ajouter un "lien dans la bio", au moins pour certains types de contenu. Aujourd'hui, TikTok a présenté Jump, une nouvelle façon pour les créateurs d'ajouter de l'interactivité à leurs vidéos via des intégrations tierces. Ainsi, par exemple, une vidéo de cuisine pourrait présenter une liste d'ingrédients via Whisk, une application de partage de recettes. Vous pouvez également ajouter un quiz via Quizlet ou des exercices de respiration via Breathwrk. La société a déjà testé cette fonctionnalité en version bêta; à partir d'aujourd'hui, tous les utilisateurs pourront voir et interagir avec les Jumps, mais seul un groupe "sélectionné" de créateurs pourra réellement les ajouter à leur contenu.

TikTok ajoute des mini-applications

Certaines des plates-formes qui ont été approuvées pour fonctionner avec Jump incluent Whisk, Breathwrk et Quizlet susmentionnés, ainsi que Wikipedia, StatMuse et Tabelog. D'autres comme BuzzFeed, Jumprope, IRL et WATCHA seront lancés dans les semaines à venir. Des exemples de contenu ajouté incluent des critiques de films et des tutoriels de beauté.

Le concurrent le plus proche de Jump serait les Minis de Snapchat, qui sont essentiellement des mini-applications qui vous permettent d'acheter des billets de cinéma via Atom ou d'effectuer des exercices de méditation depuis Headspace. WeChat, la populaire application de messagerie chinoise, possède également sa propre gamme de mini-applications.



"TikTok est devenu une destination à la fois pour se divertir et pour apprendre", a écrit Sean Kim, chef de produit de TikTok, dans un communiqué de presse. "Grâce à TikTok Jump, nous créons ce dernier kilomètre du voyage de découverte de notre communauté et aidons à déclencher l'action et une interaction plus profonde à la fois sur et en dehors de la plate-forme".



Regardez la vidéo pour comprendre de quoi on parle :

