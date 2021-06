Apple présentera les iPhone 13 vers le 14 septembre

Alban Martin

Comme nous l'avions vu ces derniers mois, Apple devrait encore dévoiler quatre nouveaux modèles d'iPhone cette année avec les iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Selon un analyste de Wedbush cité par Barrons, ces nouveaux téléphones seront annoncés au cours de la troisième semaine de septembre.

Une date évidente pour les iPhone 13

Ce n'est un secret pour personne qu'Apple annonce généralement sa nouvelle gamme d'iPhone vers septembre. En fonction des disponibilités ou des nouvelles technologies, la société repousse parfois les ventes officielles à octobre, comme elle l'a fait l'année dernière avec l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max et en 2017 avec l'iPhone X.



Selon l'analyste de Wedbush, Dan Ives, Apple devrait dévoiler l'iPhone 13 au cours de la troisième semaine de septembre, probablement le 14 septembre, car la société organise généralement des événements le mardi. Ceci est une confirmation supplémentaire d'une note précédente de l'analyste. Ives suggère également que l'iPhone 13 inclura une nouvelle option de stockage de 1 To et un scanner LiDAR sur tous les modèles, ce qui est contesté par d'autres rumeurs.

En effet, TrendForce a déclaré lundi qu'Apple n'introduirait pas de nouvelle option de stockage 1 To et que le scanner LiDAR serait uniquement destiné à la gamme Pro. Aujourd'hui, les nouveaux modèles factices montrent exactement la même chose : une nouvelle position dans le capteur de l'appareil photo pour les modèles réguliers et le scanner LiDAR uniquement sur iPhone 13 Pro et Pro Max. En tout cas, l'encoche réduite et l'écran 120 Hz semblent toujours d'actualité.



L'analyste de Wedbush a un bilan mitigé avec les rumeurs Apple. En avril, il a déclaré qu'Apple présenterait un nouvel iPad mini lors de l'événement Spring Loaded, ce qui n'est pas arrivé. Il s'attendait également à ce que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés soient introduits pendant la WWDC21, ce qui ne s'est pas non plus produit.

Bien évidemment, un keynote la troisième semaine de septembre a du sens car certains pays reviennent à la normale et commencent à penser l'après COVID-19. La seule préoccupation concerne la pénurie de puces, bien que TSMC ait donné la priorité à Apple par rapport aux autres fabricants.