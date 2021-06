Apple publie une mise à jour du firmware des AirTags (1.0.276)

Apple a publié aujourd'hui une nouvelle version du micrologiciel 1.0.276 conçu pour ses nouveaux traqueurs, les AirTags. Il s'agit d'une révision de la mise à jour sortie plus tôt en ce mois de juin.

Une révision pour le firmware 1.0.276

Le nouveau firmware ‌1.0.276 des AirTags‌ porte le numéro de build de 1A287b, tandis que l'ancien firmware avait un numéro de build de 1A276d. Le firmware 1.0.276 sorti en juin a ajouté des améliorations de sécurité anti-harcèlement, et cette nouvelle version affine probablement simplement ces fonctionnalités.

Étant donné que le numéro de version du micrologiciel n'a pas changé, il n'est pas possible de distinguer le nouveau de l'ancien dans l'application Localiser, et cela ne sera pas non plus évident lorsque le micrologiciel des AirTags‌ aura été mis à jour.



Il n'y a aucun moyen de forcer une mise à jour pour un AirTag, car c'est quelque chose qui se fait en direct via un iPhone connecté, comme avec les AirPods. Pour vous assurer que la mise à jour se produit, vous pouvez placer votre AirTag à portée de votre ‌iPhone‌, mais vous devez attendre que le firmware soit déployé sur votre appareil.



Vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel AirTag via l'application Localiser. Pour aller plus loin, consultez notre test des AirTags.