Apple publie la bêta 2 d'iOS 15 et d'iPadOS 15 (+tvOS 15 et watchOS 8)

Il y a 50 min (Màj À l'instant)

Julien Russo

3



Apple a changé ses habitudes, alors que les nouvelles bêtas arrivent normalement entre 19h et 20h, la firme de Cupertino propose maintenant les nouvelles mises à jour plus tard dans la soirée. L'ensemble des développeurs ont depuis quelques minutes la bêta d'iOS et d'iPadOS 15 à leur disposition.

La mise à jour est disponible pour iOS 15

Les développeurs enregistrés peuvent dès maintenant télécharger la seconde bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15 s'ils possèdent un appareil éligible à la mise à jour.

Apple aura attendu deux semaines après la sortie de la première bêta pour proposer une nouvelle mise à jour, probablement le temps de corriger les quelques instabilités et les bugs.

Pour télécharger iOS 15 et iPadOS 15 bêta 2, les développeurs peuvent se rendre dans les réglages de leur iPhone et iPad dans "Général" puis "Mise à jour logicielle".

La seconde bêta est aussi disponible à partir du Centre des développeurs Apple et pèse 1,5 Go environ.



Pour rappel, iOS 15 apporte de nombreuses nouveautés comme le Live Test qui permet de copier du texte à partir de l'appareil photo, une meilleure organisation des notifications quand elles se cumulent (comme le matin au réveil), l'ouverture de FaceTime aux PC et smartphones sous Android...

Vous pouvez retrouver les 250 nouveautés sur iOS 15 que l’on a soigneusement détaillées.

TvOS 15 et watchOS 8

tvOS 15 et watchOS 8 bêta 2 sont aussi disponibles (exclusivement pour les développeurs).