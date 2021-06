Logitech lance le Combo Touch pour iPad Air 4 à 199€

Il y a 3 heures

Alban Martin

1



Logitech a lancé un nouveau clavier Combo Touch pour l'iPad Air 4 d'Apple, sorti en 2020, un concurrent du Magic Keyboard mais en version bien moins chère.



Logitech proposait déjà son Combo Touch pour les iPad Pro.

Logitech adapte donc son accessoire haut de gamme à l'iPad Air de 4e génération et son écran de 10,9 pouces. Pour le moment en précommande, la nouveauté reste tout à fait similaire au Combo Touch des iPad Pro 2021, ajusté pour la nouvelle taille. Quand on sait que le Magic Keyboard coûte 339€ et que le Combo Touch est à 199€, on se dit que Logitech a une carte à jouer.

Si cela vous intéresse, le Comb Touch dispose d'un clavier rétroéclairé, d'un trackpad intégré multitouch, de touches raccourcis pour faciliter l'expérience sur iPadOS (retour accueil, luminosité, son, recherche, etc) et deux finitions : gris clair ou gris foncé.



Bien évidemment, la coque-clavier se fixe à l'iPad via le Smart Connector magnétique et ne nécessite aucune prise pour fonctionner. Si il n'aimante pas la tablette comme le Magic Keyboard, il est donc plus léger et permet de détacher le clavier facilement pour s'en servir en tablette tactile simple.



Les clients peuvent précommander le Logitech Combo Touch pour l'iPad Air 4 sur le site de l'entreprise pour 199,99€ avec 39€ de frais de ports. Amazon acceptant bientôt également les précommandes. Pour ceux qui veulent un produit similaire encore moins cher, il y a toujours le Folio Touch pour iPad Air 4 à 159€ qui fait quasiment la même chose. N'oubliez pas non plus notre sélection d'accessoires pour iPad Air 4.