L'idée du data center en Irlande refait surface à l'Apple Park

Il y a 28 min (Màj il y a 27 min)

Julien Russo

En 2018, Apple abandonnait son projet de data center en Irlande, une déception pour le pays, mais aussi pour les habitants dans les villes à proximité qui voyait une nouvelle opportunité d'emploi. Visiblement, l'envie de proposer un data center en Irlande aurait repris dans l'esprit des dirigeants d'Apple, un signe montre que le géant californien est toujours motivé par l'idée.

Le projet va-t-il aller jusqu'au bout cette fois ?

Les projets d'Apple sont parfois source d'imprécision et d'hésitation, l'entreprise se donne à fond puis tout s'arrête du jour au lendemain quand il y a trop de difficultés à surmonter.

Il y a quelques années, la firme de Cupertino avait exprimé son envie de construire un data center en Irlande afin de venir soutenir ceux déjà existants, l'investissement était de 850 millions d'euros et la construction devait avoir lieu à Athenry dans l'ouest du pays.



Cependant, si tout était bien parti, plusieurs blocages sont survenus, à commencer par les habitants préoccupés par les causes environnementales, même si Apple a tenté de les rassurer avec son "énergie propre", beaucoup ont tout fait pour que le projet ne voit jamais le jour !



L'affaire a été très loin, jusque devant les tribunaux. Oui, les Irlandais sont réputés pour ne jamais rien lâcher...

Finalement Apple avait gagné en justice, mais les habitants ont été jusqu'à la Cour Suprême. Une situation qui a exaspéré Apple qui a préféré lâcher l'affaire et abandonner le projet.

Les dirigeants d'Apple ont été très déçus de la réaction des habitants, malgré tous les engagements pris et les discours rassurants visant à calmer la situation qui devenait incontrôlable.

Aujourd'hui, le projet de data center en Irlande (au même endroit) refait surface, Apple a demandé une extension de son permis de construire qui devait initialement expiré en septembre 2021, celui-ci a été reconduit jusqu'en novembre 2026 !

Dans la demande d'extension qui a été formulée, Apple reprend pile où tout s'est arrêté, on retrouve les mêmes plans, la même superficie et tous les détails de la construction du data center.



Dans la logique, Apple devrait commencer sous peu les travaux et le data center devrait ouvrir au plus tard à la fin 2026.

En ce qui concerne les conflits avec le voisinage, aucune information n'a fuité, le géant californien a-t-il conclu des accords financiers avec les personnes qui s'étaient plaintes auprès de la justice ?

Cela n'est pas impossible puisqu'entre l'annonce de l'abandon du projet et la demande de renouvellement du permis de construire, Apple a cherché de nouveaux terrains en Irlande : sans succès.

N'ayant pas d'autres choix, il est possible qu'Apple ait trouvé le compromis parfait pour éviter que les poursuites en justices reprennent !



