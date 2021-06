Insolite : une Tesla peut-elle rouler sans l'écran de contrôle ?

Alexandre Godard

Utile ou débile ? À vous de juger mais quoi qu'il en soit, un Youtubeur a tenté l'expérience de rouler en Tesla Model 3 sans l'écran de contrôle. Quelque chose qui semble possible au vu des images même si c'est loin d'être conseillé.

Une Tesla ne s'arrête pas si son écran de contrôle ne fonctionne plus

À première vue, voilà une expérience qui ne semble pas servir à grand-chose même si l'auteur de cette vidéo dit l'inverse. Comme vous pouvez le visionner dans la vidéo en fin d'article, le propriétaire d'une Tesla Model 3, influenceur YouTube de la chaîne TechRax, a voulu vérifier que sa voiture pouvait toujours fonctionner correctement même sans l'écran principal.



Pour rappel, dans une Tesla, il n'y a pas de tableau de bord en face de vous, c'est l'écran central qui s'occupe de gérer toutes les fonctions et d'afficher les informations. Pour ce faire, il est parti faire un tour avec la Model 3 et pendant qu'il roulait, il s'est mis à taper au marteau sur l'écran de plus en plus fort jusqu'à ce que celui-ci lâche complètement. Pire encore, il a même fini par arracher l'écran de son support.

Après ça, il constate donc que la voiture ne s'arrête pas car il peut continuer à avancer sans soucis. Pour aller jusqu'au bout de "l'expérience", il se gare, éteint le véhicule, le rallume et repart faire un tour tout en confirmant que même dans cette situation, la voiture n'est pas dérangée.



Si cette vidéo semble surtout avoir été mise en ligne pour recevoir un maximum de vues, cela permet tout de même d'officialiser le fait qu'une Tesla peut rouler même sans son écran de contrôle si un jour celui-ci venait à vous lâcher pendant que vous êtes en train de conduire.



Le changement de l'écran central coûte chez Tesla la somme de 1500 $, espérons pour lui que le nombre de vues sur la vidéo lui rapporte plus d'argent sinon, ça fait cher l'expérience.