L'Apple Watch peut-elle être utile pour les enfants sous traitement contre le cancer ?

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

L'Apple Watch a prouvé à une multitude de reprises son efficacité dans le suivi du rythme cardiaque, la montre est capable de vous prévenir en cas de détection d'un rythme anormal et vous propose un ECG afin de détecter un potentiel problème. Et si l'Apple Watch pouvait aussi aider les enfants atteints d'un cancer ? Une étude cherche à le savoir !

Jusqu'où peut aller l'Apple Watch ?

L'Institut de recherche sur les enfants Murdoch (MCRI) basé en Australie a commencé une nouvelle étude dans le but de savoir si l'Apple Watch est apte à déceler l'allongement de l'intervalle QT chez les enfants et adolescents de 7 à 18 ans.

L'intervalle QT se produit lorsque le muscle cardiaque prend plus de temps que la normale à se détendre, dans ce genre de situation, cela peut créer des rythmes cardiaques inhabituels et peut provoquer un arrêt cardiaque soudain si le patient n'est pas pris en charge rapidement.



L'Apple Watch qui possède un talent extraordinaire sur le suivi du rythme cardiaque pourrait être capable de détecter avec précision l'intervalle QT. Évidemment, la montre connectée d'Apple n'envoi pas encore de notification en cas d'une telle détection, toutefois, dans les données qu'elle transmet dans l'app "Santé", un médecin peut immédiatement trouver des mesures étranges qui pourraient faire penser à un allongement de l'intervalle QT.

L'étude explique que les médecins se servent de l'application QTc-Calculator disponible sur l'App Store de watchOS pour mieux analyser les données.

À l'heure actuelle, plusieurs études similaires sont en cours aux États-Unis, les grands instituts cherchent à savoir si l'Apple Watch n'a pas des talents cachés pour détecter des maladies et surtout prévenir d'un problème cardiaque grave.

Si les patients peuvent être diagnostiqués lors d'un rendez-vous avc du matériel de médecine bien plus professionnel et performant qu'une Apple Watch, ils ne peuvent pas être suivis en permanence avec des données qui seront récoltées toute la journée.



Avec la montre connectée d'Apple qui se trouve au poignet de son utilisateur du levé jusqu'au coucher, c'est possible. C'est pour cela que l'Apple Watch joue un rôle important dans les études.