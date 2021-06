iOS 15 permet de mettre à jour vers la bêta quand on restaure

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



iOS 15 et iPadOS 15 sont livrés avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment un Safari repensé, FaceTime ouvert, SharePlay, une nouvelle application météo, le drag and drop sur iPhone, etc. Une autre nouvelle fonctionnalité qui n'a pas été mentionnée auparavant est la possibilité de mettre facilement à jour iOS vers une version bêta lors de la restauration d'un appareil à partir d'une sauvegarde.

Une nouveauté pratique pour les utilisateurs des bêtas iOS

À l'heure actuelle, si vous sauvegardez votre appareil exécutant une version bêta d'iOS, puis essayez de restaurer cette sauvegarde sur un autre appareil exécutant une ancienne version d'iOS, cela ne fonctionnera pas. Le système vous dira que vous ne pouvez pas utiliser les sauvegardes des nouvelles versions d'iOS et que vous devez d'abord mettre à jour votre iPhone ou iPad.

Les utilisateurs devaient soit continuer le processus d'installation sans restaurer les données et le laisser ainsi, soit installer la version bêta d'iOS manuellement, puis restaurer la sauvegarde. Cela ne sera plus nécessaire avec iOS 15 grâce à un nouveau système mis en place par Apple.



Le système d’exploitation détectera désormais si la sauvegarde choisie par l'utilisateur provient d'une version bêta d'iOS. Dans ce cas, l'utilisateur peut choisir de mettre à jour iOS vers la version bêta directement dans le processus d'installation, ce qui facilitera la restauration de toutes les données à partir d'une sauvegarde, peu importe la version qui était utilisée.

Continuez à participer à l'élaboration du logiciel Apple en testant les versions préliminaires d'iOS sur cet iPhone. Votre autre iPhone est dans le programme bêta, donc si vous choisissez de ne pas continuer, cela pourrait affecter les données en cours de transfert vers cet iPhone.

Voilà qui devrait aider les personnes exécutant la version bêta sur leurs anciens appareils lorsqu'elles en achètent un nouveau, qu’elles soient développeurs ou testeurs publics. Cet ajout nous fait penser à la possibilité offerte désormais aux utilisateurs pour passer à iOS 15 ou rester sur iOS 14.



iOS 15 est actuellement disponible exclusivement pour les développeurs, tandis qu'une version bêta publique sera publiée en juillet. La version finale est attendue cet automne.