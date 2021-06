SharePlay activé sur iOS 15, les apps tierces vont en profiter

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple a lancé hier soir la deuxième version bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15 aux développeurs à des fins de test, et un changement notable est que SharePlay est désormais activé dans FaceTime, permettant à deux utilisateurs de la dernière version bêta de partager leurs écrans pour afficher des applications ensemble, regarder un film et plus encore.

Il est temps de tester SharePlay

SharePlay permet aux utilisateurs de partager des expériences tout en se connectant avec leurs amis et leur famille sur FaceTime, comme regarder une émission Apple TV+ ou écouter une musique de manière synchronisée. SharePlay est fonctionnel dans les applications Apple TV et Apple Music à partir de la deuxième version bêta d'iOS 15. Les deux utilisateurs doivent avoir la bêta 2 au minimum.



A noter qu’il est possible de désactiver la fonction dans Reglages > FaceTime > SharePlay.

Selon Jordi Bruin, le développeur d'une nouvelle application Navi qui apportera des sous-titres et une traduction aux appels FaceTime, Apple a également commencé à accepter les applications qui utilisent le framework GroupActivities via App Store Connect, ce qui signifie que des applications tierces offrant l'intégration SharePlay seront probablement disponibles bientôt en version bêta via TestFlight.

En tant que bêta développeurs, iOS 15 n'est officiellement disponible que pour les personnes inscrites au programme Apple Developer, qui coûte 99€ par an. Une version bêta publique gratuite sera disponible en juillet et la mise à jour finale du logiciel sera publiée à l'automne. Si vous voulez installer iOS 15 avant tout le monde, suivez le lien.