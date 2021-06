Voici les superbes cadrans "Portraits" de watchOS 8

Il y a 2 heures

Alban Martin

1



Apple a publié hier watchOS 8 bêta 2 pour les développeurs, ce nouveau firmware comprend une fonctionnalité particulière qui manquait à la première version bêta – le cadran "Portraits".



Conçu pour prendre une photo et l'animer à l'aide d'un effet multicouche, le cadran de la montre était l'une des annonces les plus intéressantes de watchOS 8.

La meilleure nouveauté de watchOS 8

Apple décrit ainsi l'une des rares nouveautés de watchOS 8 :

Le cadran Photos est le cadran Apple Watch le plus populaire, et watchOS 8 introduit de nouvelles façons d'afficher et d'interagir avec les photos préférées des utilisateurs directement depuis leur poignet. Le nouveau cadran de la montre "Portraits" donne vie à de superbes photos de portrait prises sur iPhone avec un effet multicouche immersif, reconnaissant intelligemment les visages sur les photos et recadrant pour mettre en évidence le sujet.

Si c'est prometteur sur le papier, en action c'est encore mieux. Les développeurs qui ont installé la seconde bêta de watchOS 8 ont commencé à partager le résultat en vidéo :

watchOS 8 b2 - Portrait watch face

Stunning animation! pic.twitter.com/OiqlVuiJXC — domenico panacea (@domenicopanacea) June 24, 2021



Seul regret, le nouveau cadran de watchOS 8 ne prend pas en charge les complications, pour faire la part belle à la photo. Apple pourrait tout de même proposer des options pour avoir un cadran personnalisé selon les besoins et les goûts des utilisateurs.



La version bêta de watchOS 8 ne fait que démarrer, mais tout le monde pourra l'installer sur sa propre montre plus tard cet automne. La mise à jour sera compatible avec les Apple Watch Series 3 et versions ultérieures, bien que certaines fonctionnalités nécessiteront une Apple Watch Series 6 ou une Apple Watch Series 7.