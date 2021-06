Le partage de connexion d’iOS 15 est plus sécurisé avec WPA3

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

3



À partir d'iOS 15 et d'iPadOS 15 à venir pour les utilisateurs à la rentrée 2021, les connexions hotspot des iPhones et iPads seront sécurisées avec le protocole WPA3 renforcé, offrant un moyen supplémentaire pour empêcher les hackers de trouver les mots de passe. En d’autres termes, le partage de connexion depuis un appareil mobile Apple sera encore plus sûr.

Un partage de connexion plus sécurisé sur iOS 15

La norme WPA3 a été annoncée par la Wi-Fi Alliance en 2018 dans le but de « simplifier la sécurité Wi-Fi, permettre une authentification plus robuste et offrir une force cryptographique accrue ».



Parmi les autres améliorations, WPA3 inclut également un cryptage de données individualisé pour se protéger contre les écoutes Wi-Fi et la possibilité de protéger le trafic de données même si un mot de passe est compromis après la transmission des données.



WPA3 comprend également de nouvelles options de configuration rapide pour les appareils domestiques intelligents via Easy Connect, une fonctionnalité basée sur le smartphone permettant aux utilisateurs de configurer des appareils sans fil dépourvus d'écrans. Sans oublier l’utilisation du protocole Wi‑Fi CERTIFIED Enhanced Open pour améliorer la connexion sur les réseaux public.

Sur iOS 14, les connexions hotspot à partir d'un iPhone ou d'un iPad sont sécurisées uniquement avec WPA2, une norme introduite en 2004 pour améliorer la sécurité des réseaux WiFi avec notamment un chiffrement AES.



Les produits Apple peuvent se connecter aux réseaux basés sur la sécurité WPA3 depuis plusieurs années, mais jusqu'à présent, les réseaux de points d'accès personnels, aussi appelés partages de connexion, mis en place par ces appareils ne prenaient en charge que la norme WPA2 plus ancienne et plus faible.



Pour l'utilisateur lambda, l'expérience de connexion au point d'accès sur iOS 15 restera la même; cependant, il y a des avantages supplémentaires. Malgré les recommandations de créer des mots de passe forts, compliqués et avancés pour les connexions hotspot, de nombreux utilisateurs continuent d'utiliser des mots de passe simples qui peuvent être facilement devinés. WPA3 cible spécifiquement de tels cas, car il utilise « une authentification basée sur un mot de passe plus résiliente » qui offre « des protections plus fortes aux utilisateurs contre les tentatives pour deviner le mot de passe ».



iOS 15 et ‌iPadOS 15‌ sont actuellement en test auprès des développeurs, une version bêta publique étant prévue pour le mois de juillet. Consultez notre guide pour voir toutes les nouveautés iOS 15.