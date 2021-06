Apple pense à de nouveaux iPad Pro avec des écrans plus grands

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

3



Dans le premier épisode de la newsletter Power On de Bloomberg, Mark Gurman nous explique qu'Apple envisage actuellement de futurs designs d'iPad avec de plus grands écrans. Le plus grand modèle de la gamme actuelle est l'iPad Pro 2021 qui atteint 12,9 pouces de diagonale. Un beau bébé qui pourrait être bientôt dépassé ?

Bientôt un iPad Pro encore plus grand ?

Gurman dit que tout changement de taille pour la gamme iPad n'interviendra pas avant deux ans minimum, car la firme n'a pas encore terminé les étapes exploratoires. Apple développerait toujours un iPad Pro redessiné avec un dos en verre pour 2022, qui sera livré dans les tailles d'écran existantes de 11 pouces et 12,9 pouces.

Gurman spécule que les écrans plus grands pourraient brouiller davantage la ligne entre la gamme de tablettes d'Apple et sa gamme d'ordinateurs portables. À mesure que la productivité sur iPadOS augmente, le besoin en affichage plus confortable se fait sentir, notamment pour faciliter les cas d'utilisation multitâche. Aujourd'hui, le plus grand ordinateur mobile d'Apple est le MacBook Pro 16 pouces, mais les modèles en dessous sont tous de 13 pouces, soit pratiquement la même dalle que le grand iPad Pro. Il n'est pas clair si la firme a la pomme a l'intention de calquer ses tablettes sur ses Mac. Imaginez un iPad Pro de 16 pouces...

En ce qui concerne la refonte de l'iPad 2022 susmentionnée, Bloomberg a précédemment déclaré qu'Apple développait un nouveau châssis iPad Pro avec un dos en verre arrière pour assurer une charge sans fil à l'iPad pour la première fois. Mais le but n'est pas seulement de recharger l'appareil, il pourrait aussi être en mesure de partager sa batterie avec des produits comme l'Apple Watch, les AirPods ou même l'iPhone. Mais attention, la recharge inversée était censée arriver sur iPhone 11, puis sur iPhone 12.