Bons plans iOS : Agent A, Phoenix, Fill me up

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

2



Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Agent A, Phoenix. L'occasion d'économiser 35,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Windy (App, iPhone / iPad, v5.0.3, 96 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Une collection de sons stéréoscopiques en 3D à écouter pour se détendre et s'endormir.



Dormez, détendez-vous, méditez et concentrez-vous mieux avec Windy car l'appli masque le bruit indésirable. Vos oreilles adoreront Windy parce qu'elle joue sons de grande qualité pour les écouteurs stéréo et vous pouvez mélanger des sons naturels supplémentaires.



Les + : Unique

Bien réalisée Télécharger l'app gratuite Windy





Phoenix (App, iPhone / iPad, v1.2.0, 43 Mo, iOS 13.0, Ahmet Serdar Karadeniz) passe de 3,49 € à gratuit. Phoenix permet aux particuliers, aux professionnels et aux agences de publicité de créer des visuels impressionnants. Sélectionnez des parties immobiles dans vos vidéos tout en gardant le reste fluide. Créez des contenus visuels qui ont plus de sens qu'une photo ou une vidéo. Lorsque vous créez une vidéo avec Phoenix, vous créez également une photo parfaite en même temps.



De plus, vous pouvez donner vie à vos photos avec Phoenix en ajoutant des effets vidéo à vos photos. Par conséquent, vous pouvez avoir des photos animées.



Dans votre cinemagraph, la zone que vous sélectionnez pour la vidéo reste immobile pendant que les parties restantes se déplacent, et vous créez votre propre animation cinemagraph avec cette superbe combinaison. En outre, vous pouvez également ajouter des effets vidéo aux images fixes pour créer des cinémagraphes.



Les + : Les nombreux filtres et réglages Télécharger l'app gratuite Phoenix





Jeux gratuits iOS :

Fill me up (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v3.2.1, 27 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 2,29 € à gratuit. Un jeu de puzzle pour les amateurs de puzzle. Remplissez la grille avec des pièces de puzzle de forme étrange.



Un concept basique, mais toujours aussi prenant !



Les + : Une centaine de niveaux Télécharger le jeu gratuit Fill me up





Cribbage HD (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v3.7.5, 121 Mo, iOS 12.1, WildCard Classics Inc) passe de 4,49 € à gratuit. Un jeu de cartes avec un mode multijoueur en ligne.



Il se joue avec un jeu de 52 cartes normales où les cartes de 2 à 10 valent leur valeur nominale, les as valent 1 et les valets, dames et rois valent 10.



L'objectif est d'être le premier à atteindre 121 points ou plus (en faisant le tour 2 fois de la planche de cribble) accumulés après plusieurs donnes. Les points sont comptés surtout par la combinaison de cartes se produisant durant le jeu, dans une main, ou dans les cartes écartées avant le jeu (qui forment le crib).



Les + : Pour les amateurs de jeux de cartes, découvrez ce jeu merveilleux Télécharger le jeu gratuit Cribbage HD





My City : Home (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.4.5, 462 Mo, iOS 10.0) passe de 3,49 € à gratuit. Bienvenue sur My City : Home. Venez, rendez visite à vos voisins, explorez votre maison pour trouver des trésors cachés, jetez un coup d’œil sur la mode récente et créez même vos propres vêtements au magasin de mode ! Tout est possible dans My City. Avec beaucoup de personnages totalement nouveaux, de pièces, de vêtements et d’accessoires cool, chaque jour est une nouvelle aventure pendant laquelle les enfants peuvent jouer, explorer et imaginer.



Les + :



Pour les plus jeunes

Plein de mini-jeux Télécharger le jeu gratuit My City : Home





Promotions iOS :

Les châteaux de bourgogne (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.9, 273 Mo, iOS 10.0, DIGIDICED) passe de 9,99 € à 5,49 €. Le Val de Loire au XVe siècle. En tant que princes influents, les joueurs consacrent leurs efforts à du commerce et à des constructions réfléchis pour mener leurs domaines sur le devant de la scène. Les deux dés proposent des options d’action, mais les joueurs décident toujours des choix finaux.



Que ce soit par le commerce ou l'élevage, la construction de ville ou la recherche scientifique, de nombreuses voies conduisent à la prospérité et à la proéminence des joueurs ! Les différentes façons d’obtenir des points de victoire dans ce jeu de développement nécessitent une réflexion approfondie tour après tour ainsi que beaucoup de planification.



Grâce aux différents domaines et comme aucune partie ne se ressemble, le jeu reste très stimulant. Le gagnant est le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de la partie. Télécharger Les châteaux de bourgogne à 5,49 €





SketchParty TV (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v4.5.3, 57 Mo, iOS 12.0, Magnate Interactive Ltd) passe de 6,99 € à 5,49 €. SketchParty TV est le jeu de dessin et de devinette dans le style Pictionary à jouer sur votre iPad et Apple TV!



Vous pourriez acheter un chevalet, un immense bloc de papier et des marqueurs, puis écrire une longue liste de mots et inventer quelques règles, puis essayer de suivre les points et avoir des traces de marqueurs partout sur vos meubles. Mais qui veut faire ça?



OU



Vous pourriez jouer à un jeu de dessin en utilisant des objets que vous avez déjà à la maison, comme votre iPad, votre télévision haute définition, et votre Apple TV. Activez simplement le Mirroring AirPlay, choisissez les côtés, et démarrer une SketchParty. C'est aussi simple que ça!



Les + : Le jeu de référence pour s'amuser en famille ou entre amis Télécharger SketchParty TV à 5,49 €





Huit Minutes pour un Empire (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.3, 260 Mo, iOS 9.0, Acram Digital) passe de 5,49 € à 3,49 €. La version officielle du jeu de plateau - Huit minutes pour un empire, par Ryan Laukat.



Nommé meilleur jeu familial en 2013, voici la version iOS où vous avez 8 minutes pour vous prendre pour Napoléon.



Jouable de 2 à 5 joueurs, 8 minutes pour un empire est centré autour des 6 cartes à choisir à chaque tour. Les actions immédiates auront des conséquences en fin de partie, alors réfléchissez !



Tout se passe sur une carte mais mieux vaut un écran assez grand pour profiter des nombreux détails et surtout mettre en place une bonne stratégie.

Télécharger Huit Minutes pour un Empire à 3,49 €





Agent A (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v5.3.5, 772 Mo, iOS 11.0, Yak & co) passe de 7,99 € à 1,09 €. "Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant ! Télécharger Agent A à 1,09 €