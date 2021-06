La première build de Windows 11 est disponible pour les membres Windows Insider

Il y a 3 heures

Julien Russo

6



Bonne nouvelle pour les membres du programme Windows Insider, vous avez dès maintenant le feu vert pour installer la première build de Windows 11. Microsoft propose presque toutes les nouveautés de son nouveau système d'exploitation, une occasion de tester avant la disponibilité de la version finale dès cet automne.

Windows 11 en bêta, c'est maintenant !

Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé le futur de Windows, nommé "Windows 11", l'entreprise a inclus plusieurs nouveautés et changement majeur comme un dock en bas (au milieu de l'écran) qui remplace le célèbre bouton "Démarrer".

Depuis quelques heures, Microsoft propose la première build de Windows 11 à ses membres "Insider", il s'agit des utilisateurs qui peuvent tester les nouveautés à venir au sein des produits Microsoft, dont Windows !



Cette nouvelle version de Windows inclus plusieurs améliorations (un peu) inspirées de macOS, on retrouve l'équivalent d'Handoff qui consiste à créer un "lien" entre les différents produits Microsoft, résultat il devient possible de commencer un mail avec une tablette Surface et de la finir sur un PC Windows 11.

La création d'un vrai "écosystème" serait-elle en cours ?

Windows 11 est aussi très bénéfique pour les performances, le système d'exploitation sera moins gourmand sur l'utilisation de la RAM et du processeur. Les mises à jour seront elles aussi plus légères avec 40% de poids en moins !



L'autre nouveauté qui va régaler les membres Insider, c'est le support des applications Android, grâce à un partenariat avec l'App Store Amazon et Intel Bridge, vous pourrez télécharger des applications qui ont été à la base conçues pour Android, mais qui fonctionneront sur votre PC.

Au passage, Windows 11 signe aussi l'arrivée d'un tout nouveau Microsoft Store avec aucune commission pour les développeurs (Epic Games va apprécier).

Où télécharger Windows 11 Build 1 ?

Maintenant que vous avez eu un avant-goût de ce qui vous attend, vous avez qu'une hâte : télécharger Windows 11 build 1 !

Pour cela, il faut obligatoirement être membre du programme Windows Insider, si vous l'êtes direction le site insider.windows.com.

Pour s'inscrire au programme, c'est simple, il vous faudra un compte Microsoft ou un compte de travail dans l'Azure Active Directory (ADD). Dès que vous êtes connecté, il vous restera à suivre les étapes !



Le programme Windows Insider vous permet de découvrir les nouvelles idées et les concepts créés par Microsoft, les tests peuvent se réaliser parfois plusieurs mois avant la disponibilité de la mise à jour à tous les utilisateurs, une véritable avant-première.

Par contre, n'oubliez jamais une chose : build = bêta = probable instabilité et bugs en tout genre.