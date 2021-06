Apple Watch : des bracelets aux couleurs des pays dont la France

Il y a 47 min

Alban Martin

Pour célébrer la motivation indescriptible et l'esprit de compétition de tous les athlètes et fans, Apple lance les bracelets de la collection internationale pour Apple Watch, comprenant 22 bracelets Sport Loop en édition limitée avec des motifs colorés qui représentent ces nations à travers le monde. Chaque bracelet comprend également un cadran de montre Stripes téléchargeable pour personnaliser la montre et soutenir son pays. Même la France est concernée (oui, malgré l'échec hier soir contre la Suisse). Apple célèbre surtout les JO de Tokyo avec cette édition limitée.

Collection internationale en édition limitée

Les bracelets "doux, respirants et légers" de la collection "International Sport Loop" sont disponibles dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Jamaïque, Japon, Mexique, Pays-Bas , Nouvelle-Zélande, Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède et États-Unis.

Apple a fait appel à des athlètes paralympiques comme Amy Van Dyken, six fois médaillée d'or de natation, pour faire la promotion des nouveaux accessoires.



Tous les bracelets sont vendus au prix de 49,00€, chacun avec le design normal « doux, respirant et léger » du bracelet Apple Watch Sport Loop. Chaque bracelet est également accompagné d'un cadran "Stripes" personnalisé aux couleurs du drapeau du pays. Les nouveaux bracelets sont disponibles à l'achat et à la commande sur le site d'Apple à partir d'aujourd'hui.