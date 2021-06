Bons plans iOS : DRAGON QUEST V, Project Mayhem, EZAudioCut

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 5 promos avec notamment DRAGON QUEST V, Project Mayhem, EZAudioCut. L'occasion d'économiser 27,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

EZAudioCut (App, iPhone / iPad, v2.8.4, 52 Mo, iOS 10.0, 龙刚 李) passe de 3,49 € à gratuit. EZAudioCut est une application d'enregistrement audio et éditeur audio pour iPhone, iPad et Apple Watch.



Avec EZAudioCut, vous pouvez éditer et enregistrer de la musique, de la voix et d'autres enregistrements. Vous pouvez utiliser pour éditer des fichiers audio. Vous pouvez également rétrograder, passer à la vitesse supérieure, la réverbération, le gain et d’autres effets audio.



Vous pouvez insérer l'enregistrement illimité peut également être utilisé comme enregistreur vocal, vous pouvez facilement intercepter et fusionner audio, ajouter le traitement du son, des opérations de soutien retirer le clip, refaire, le soutien à ultra édition audio de haute précision, l'édition audio, prévisualisation en temps réel l'effet.



Les + : Haute précision Télécharger l'app gratuite EZAudioCut





Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 3,49 € à gratuit. Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Starlight





Klipped (App, iPhone / iPad, v2.0.3, 8 Mo, iOS 12.1, Andrew Drake) passe de 1,09 € à gratuit. Klipped est une application de prise de notes sans fioritures. Gribouillez des idées, collez du code, prenez des notes, collez du texte et enregistrez des rendez-vous.



L'application vous permet de secouer pour annuler/rétablir et activer un mode d'extinction des lumières. Vous avez également la possibilité de corriger automatiquement, de mettre automatiquement en majuscule et bien d'autres...



Les + : Une application de prise de notes simple

Télécharger l'app gratuite Klipped





Jeux gratuits iOS :

Cytus II (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v4.0.0, 3,4 Go, iOS 10.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit. Dans le cyber espace virtuel du nom de cyTus, il existe un DJ légendaire du nom de Æsir. Sa musique a un charme fou : les gens sont dingues de sa musique. La rumeur veut que chaque note de sa musique frappe le public au plus profond de leurs âmes.



Un jour, Æsir, qui n'avait jamais montré son visage auparavant, annonce soudainement qu'il allait donner son premier concert virtuel - le Æsir-FEST. Il invitera un chanteur connu et un DJ populaire en guise d'ouverture. Au moment où les ventes de billets ont commencé, une ruée sans précédent s'est produite. Tout le monde voulait voir le vrai visage de Æsir.



Le jour du FEST, des millions de personnes se sont connectées à l'événement. Une heure avant le début de l'événement, le record du monde précédent de connexions simultanées a été battue. La ville entière attendait que Æsir descende des cieux...



Les + : L'un des meilleurs jeux de rythme Télécharger le jeu gratuit Cytus II





Deemo (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v4.0.5, 2,5 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit. De la même équipe que Cytus, un jeu musical et rythmique acclamé dans le monde entier. Rayark vous propose Deemo.



Deemo propose une histoire et un style musical centré sur des mélodies au piano. Concrètement Deemo est un jeu de rythme musical comme par exemple Tap Tap Revenge. Il vous faudra taper au bon moment sur l'écran où des barres vont défiler en rythme avec les mélodies.



Les + : Les graphismes

Le jeu en français Télécharger le jeu gratuit Deemo





Project Mayhem (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.2, 25 Mo, iOS 14.0, Yush Raj Kapoor) passe de 1,09 € à gratuit. Project Mayhem trouvera des moyens amusants pour vous d'utiliser les fonctionnalités de votre téléphone pour résoudre des problèmes et traduire des codes tout au long du jeu. Enquêtez sur Vision Consolidated, une entreprise qui a construit la première interface cerveau-ordinateur complète au monde, pour découvrir des secrets cachés.



Soyez prêt à utiliser divers aspects de votre téléphone pour résoudre ces énigmes uniques. Le bouton indice dans le coin inférieur gauche agira comme votre meilleur ami.



Les + : Préparez-vous à de sacrés casse-têtes Télécharger le jeu gratuit Project Mayhem





Promotions iOS :

DRAGON QUEST V (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.1, 516 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 20,99 € à 16,99 €. Voici le cinquième épisode de la saga Dragon Quest édité par Square Enix. Cet opus est particulièrement populaire auprès des fans de la série et du jeu de rôle japonais en général grâce au soin apporté aux personnages et au scénario en général. Il permet de recruter des monstres afin de les intégrer à votre équipe. Mais il y a aussi les mini-jeux comme le casino.



Les + : Un classique

La durée de vie Télécharger DRAGON QUEST V à 16,99 €





Nightgate (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.3.2, 160 Mo, iOS 8.0, Semidome Inc.) passe de 4,49 € à 1,09 €. Durant l'année 2398, après une guerre mondiale, un réseau d'ordinateurs intelligents connus sous le nom Nightgate, est la dernière forme de vie restante sur Terre. Faites votre chemin à travers 50 puzzles artisanaux et spatiaux. Évitez les ennemis, esquivez les balles et manipulez le temps lorsque vous explorez ce qui se trouve au-delà des paysages numériques de Nightgate.



Un jeu sans équivalent sur l'App Store, à tester !



Les + : Relaxant

Addictif

Unique Télécharger Nightgate à 1,09 €





Legacy 3 - The Hidden Relic (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.3, 263 Mo, iOS 10.0, David Adrian) passe de 3,49 € à 2,29 €. L'aventure continue dans Legacy 3 La Relique Secrète. Relevez le défi avec ce jeu d'aventure en 3D point-and-click. Entrez dans un temple secret et découvrez un véritable mystère. Résolvez les énigmes pour avancer - mais attention... Vous devriez peut-être préparer votre sortie ?



Legacy 3 mettra votre intelligence et vos compétences en résolution de problèmes à l'épreuve. Jouez lentement, réfléchissez, analysez, et vous résoudrez les problèmes plus facilement.



Jouez le rôle d'un jeune archéologue qui part à l'aventure à la poursuite de son mentor disparu dans une ancienne pyramide remplie de salles et d'énigmes.



Les + : Un vrai casse-tête de renom Télécharger Legacy 3 - The Hidden Relic à 2,29 €





Star Walk 2 (App, iPhone / iPad, v2.11.12, 301 Mo, iOS 10.0, Vito Technology Inc.) passe de 3,49 € à 1,09 €. N'avez-vous jamais observé le ciel en vous demandant pourquoi cette étoile brille tellement ce soir ? Quelle étoile/planète est-ce ? Où se trouve Mars actuellement ? Tant de questions auxquelles Star Walk 2 peut répondre !



Une véritable encyclopédie du ciel, qui vous fera découvrir tous les secrets dont regorgent l'univers.



Les + : Si vous aimez l'espace et ses mystères Télécharger Star Walk 2 à 1,09 €