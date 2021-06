Certains employés d'Apple portent une caméra pour éviter les fuites ?

Au début de l'année 2020, nous avons pu avoir un aperçu de ce que donne la propagation d'un virus dans les usines d'assemblages et de fabrication de composants. Le résultat a été une...

Apple a apporté plusieurs modifications à ses consignes de sécurité d'usine pour aider à prévenir les fuites, selon un nouveau rapport de The Information. Selon les nouvelles directives,...

Comme le révèle frontpagetech , certains employés Apple seraient obligés de porter une caméra corporelle (bodycam en anglais) lorsqu'ils naviguent dans les locaux de la société. Dans le même style que la police, cette bodycam est placée sur le pull d'une personne pour filmer constamment ceux qui travaillent sur les sujets qui ne doivent surtout pas fuiter. Une manière bien étrange de préserver ces nouveaux produits mais qui démontre tout de même l'impuissance, même des géants comme Apple, pour garder secret un travail qui attire l'œil. Il est vrai que comparé à d'autres marques (Samsung pour ne pas les citer), les fuites sont assez rares chez Apple et les conférences ne sont rarement voire jamais gâchées à cause de cela.

Il y a quelques jours, nous avons appris qu'Apple commençait à menacer de manière un peu plus véhémente ceux qui passent leur temps à relayer des informations "inédites" au sujet des prochains produits de la marque. Pour ce qui est des fuites au sein même de l'entreprise, comme n'importe quelle entité, il est difficile de tout garder secret lorsque certains employés s'amusent à raconter des choses privées à l'extérieur. Une récurrence qui semble commencer à agacer sérieusement Apple qui aurait mis en place un système assez étrange et peut-être même illégal selon les dernières rumeurs.

