MARVEL Future Revolution est en précommande sur iOS

Il y a 2 heures

Alban Martin

1



L'année dernière lors du PAX East 2020, Netmarble et Marvel ont annoncé un tout nouveau jeu mobile en monde ouvert intitulé Marvel Future Revolution.



Marvel Future Revolution est un RPG gratuit en monde ouvert pour les plateformes mobiles qui met en vedette Red Skull, Baron Mordo, M.O.D.O.K, Green Goblin, Red Goblin et d'autres super méchants avec Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel, Captain America et plus encore. Suite à cette révélation avec un trailer, les pré-inscriptions et les précommandes pour Marvel Future Revolution sont maintenant ouvertes.



MARVEL Future Revolution bientôt sur iPhone

Le futur jeu Marvel proposera des combats en temps réel au sol et dans les airs avec beaucoup de compétences et de personnalisation pour rendre votre super-héros unique. Regardez la nouvelle bande-annonce de Marvel Future Revolution ci-dessous :

Le jeu promet des graphismes 3D AAA jamais vus sur mobile auparavant (oui, tout le monde dit ça), grâce à la puissance du Unreal Engine. Une fois qu'il sortira, il sera intéressant de voir à quoi ressemble vraiment Marvel Future Revolution sur les derniers iPhone et iPad, et surtout comment il se positionne le titre en terme de modèle économique. Il sera gratuit avec achats in-app, mais il faudra surveiller l'équilibre général. Idem pour le gameplay.



Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais la page de l'App Store mentionne une date de sortie au 30 septembre. Si vous souhaitez le consulter, vous pouvez précommander Marvel Future Revolution sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Les préinscriptions permettent d'obtenir des costumes bonus.

Télécharger le jeu MARVEL Future Revolution