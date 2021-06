Chicken Police : un beau mélange entre aventure et roman visuel

Il y a du nouveau sur l'App Store avec la sortie de l'excellent jeu Chicken Police, déjà disponible depuis un an sur PC et consoles. On parle d'une sublime aventure, riche en dialogues, qui prend la forme d'un mélange entre roman visuel et jeu d'enquête.



Dans ce dernier, on retrouve un duo de poulets, anciens détectives légendaire, renvoyé sur le terrain contre leur gré.

Voici la bande-annonce :

Chicken Police : la police des poulets reprend du service

Chicken Police est un jeu riche en histoire et en dialogues qui combine des éléments des romans visuels et des jeux d'aventure classiques. Le jeu comporte plus de 30 personnages à qui il faut parler, dont certains doivent être sérieusement interrogés. Collectez des tonnes d'indices, de preuves et d'informations personnelles très sensibles auprès des personnages louches de Clawville pour les utiliser sans pitié contre eux !

Ainsi, on retrouve Sonny Featherland et Marty MacChicken, duo légendaire de la police des poulets qui vont alors devoir travailler ensemble sur une affaire très spéciale. Chicken Police a été créé à partir de photos réelles et d'arrière-plans 3D photo-réalistes, inspirés des films de cinéma classiques et influencés par les films d'animation. On compte pas moins de 8 heures de dialogues d'acteurs.



Avec son ambiance sombre dignes des meilleurs polars, ses graphismes en noir et blanc et une bande-son typée jazz prenante, on retrouve un parfait clin d'oeil aux films des années 40. Le jeu d'enquête est d'ores et déjà disponible sur l'App Store au prix de 9,99€.



