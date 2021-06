Slack dévoile la fonctionnalité Huddles

Il y a 4 heures

Julien Russo

Véritable maître dans l'art de la communication dans le milieu professionnel, Slack continue d'innover pour attirer toujours plus d'utilisateurs qui travaillent à distance. Pour apporter des arguments supplémentaires auprès de ceux qui recherchent une application pour échanger avec leurs collègues, Slack vient d'ajouter une fonctionnalité fort sympathique !

Voici la fonction audio "Huddles"

C'est nouveau et en cours de déploiement pour l'ensemble des utilisateurs Slack sur macOS, Windows... Vous allez bientôt pouvoir accéder à un mini canal de conversation pour discuter avec vos collègues, une excellente idée pour donner son avis sur un projet en cours, partager une idée ou tout simplement parler pendant le travail !

La fonction Huddles s'affichera en bas à gauche de la fenêtre, vous pourrez l'activer ou la désactiver d'un simple clic. Quand vous mettrez le bouton en "ON", Slack vous montrera instantanément qui est dans le canal de conversation et vous entrerez en contact audio avec vos collègues présents.

Il sera possible de partager votre écran, couper le micro pour écouter la discussion en cours ou encore inviter des collègues à rejoindre Huddle.

Cette fonctionnalité très pratique sera l'équivalent à se lever de son bureau pour aller voir son collègue à côté et discuter avec lui, bien sûr cela ne remplacera jamais un échange en face à face, mais à l'époque du Covid-19, c'est bien plus rapide et efficace qu'un appel !

Tamar Yehoshua l'un des dirigeants de Slack a expliqué :

Contrairement à un appel où je décroche le téléphone, je vous appelle, ça sonne, et vous devez répondre. Les Huddles créent beaucoup moins d'attente. Les appels sur Slack étaient presque tous effectués en tête à tête rarement dans les canaux. À présent, c’est l’inverse, Huddles est beaucoup plus utilisé.

Des paramètres de modération vont prochainement débarquer pour les Huddles, il sera probablement possible de limiter la durée des conversations, de limiter le nombre de personnes en simultanée ou encore de mutes des participants.

À noter que pour le lancement, les Huddles pourront accueillir 50 personnes en même temps, ce qui est largement assez pour une discussion "entre collègues".



Dans les autres innovations de la messagerie instantanée pour les professionnels, Slack a aussi ajouté la programmation des messages dans un canal, il est possible de planifier l'envoi d'un texte, d'une photo ou d'une vidéo selon une date et une heure. La fonctionnalité est disponible sur macOS et Windows depuis plus d'une semaine.

Visiblement, ça bouge bien chez Slack depuis le rachat par Salesforce !

