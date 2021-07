Facebook veut trouver une solution pour apporter du cloud gaming sur iOS et iPadOS

Apple a été clair avec tous les développeurs en ce qui concerne le cloud gaming sur iPhone et iPad, ce sera instantanément refusé en cas de soumission de l'application sur l'App Store. L'entreprise met en avant les classiques problèmes de sécurité pour justifier cette décision !

Facebook Gaming veut vraiment proposer des jeux dans le cloud comme sur Android

Aujourd'hui, la seule solution pour atteindre les joueurs sur iOS et iPadOS, c'est de proposer un service de cloud gaming en HTML 5 directement accessible depuis une "webapp" sur Safari ou un autre navigateur internet téléchargeable sur l'App Store.

Microsoft n'a pas attendu qu'Apple change d'avis à ce sujet, l'entreprise a lancé il y a quelques jours son service Xbox Cloud Gaming sur iPhone à partir de Safari.



Tout comme Microsoft, le réseau social Facebook dispose d’une offre avec du cloud gaming, sur Android les jeux se trouvent directement dans l'app Facebook Gaming avec les directs des streamers. Pour iOS, le groupe de Mark Zuckerberg n'a pas eu d'autres choix que de supprimer la partie cloud gaming pour que l’application soit acceptée sur l’App Store, une situation qui commence vraiment à agacer la direction de Facebook !

Dans une interview accordée en exclusivité à Protocol, Jason Rubin, le chef des jeux de Facebook a expliqué que proposer du cloud gaming aux propriétaires d'iPhone et d'iPad n'est pas quelque chose d'impossible.

Pour nous, la diffusion en continu dans le cloud est un moyen d'offrir un accès instantané et inter-appareils aux jeux, où que les gens veulent jouer. Les gens jouent à nos jeux en streaming dans le cloud juste à côté des jeux en HTML5. Et ils ne devraient pas avoir à réfléchir trop fort à la façon dont les jeux sont livrés tant que nous faisons notre travail correctement.

La solution pourrait donc être la même qu'ont emprunté les concurrents de Facebook Gaming : passer par Safari. Une alternative qui n'est pas la meilleure puisque la visibilité du service est nettement moins importante qu'avec une fiche sur l'App Store. De plus la boutique d'applications d'Apple permet de présenter l'app avec des captures d'écran, une description et recueil même des avis qui peuvent inciter une personne à télécharger l'app.

Tout ça n'existe pas avec une webapp...



Quoi qu'il en soit, Facebook n'abandonne pas les utilisateurs Apple et essaie de trouver un moyen de proposer son petit catalogue de cloud gaming de 25 titres seulement.

Jason Rubin a aussi déclaré que l'offre Cloud Gaming continue à se déployer dans le monde, l'Europe occidentale et centrale y aura accès d'ici 2022.

