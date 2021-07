SNKRX : un très bon shooter automatique sur iOS (+ vidéo)

SNKRX est un nouveau jeu de type shooter roguelite sur App Store qui vient dépoussiérer un genre très fourni mais pas toujours réussi. Alliant l'automatisme à l'intelligence, SNKRX de David Khachaturov ne fait pas dans la surenchère, mais bel et bien dans l'efficacité.

Regardez le trailer vidéo pour comprendre de quoi il en retourne :

SNKRX : un serpent très particulier

Dans SNKRX, vous contrôlez un serpent composé de plusieurs héros, chacun ayant ses propres attaques, objets et classes. Inspiré du genre auto-battler, chaque héros du serpent possède un ensemble de classes, et combiner suffisamment de héros de la même classe ensemble confère des bonus supplémentaires. Les héros peuvent également être améliorés pour être plus puissants en passant par la boutique intégrée contre des pièces d'or. Et votre but est de défendre ce serpent qui ne s'arrête jamais contre les attaques ennemis.



Connu sur Steam, SNKRX a su épater la galerie malgré des graphismes ultra simplifiés et pixelisés grâce à un gameplay tonitruant et de bonnes idées. Les héros ne sont visuellement que des carrés de couleurs, mais vous verrez rapidement qu'ils sont bien plus puissants que vous l'imaginez. Alors qu'on peut diriger le serpent, les héros décident d'eux-mêmes quand ils vont attaquer selon leur position. Si vous avez aimez Snake sur Nokia mais aussi des titres comme Agar.io, vous allez certainement accroché.



Caractéristiques de SNKRX :

Plus de 40 héros, chacun avec des attaques et des passifs uniques

Plus de 12 classes, chacune donnant des améliorations de statistiques et des modificateurs à votre serpent

Plus de 40 objets passifs, chacun donnant de puissants effets globaux à votre serpent

Plus de 25 niveaux de difficulté croissante au fur et à mesure que la course progresse

15+ réalisations

Bande sonore de Kubbi

Le jeu de la semaine !

Télécharger SNKRX à 3,49 €