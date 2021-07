Sorties jeux : SNKRX, Runestrike CCG, Chicken Police

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

Réagir



Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement SNKRX, Runestrike CCG, Chicken Police.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

The Wind: A Story of Surrender (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0, 79 Mo, iOS 9.0, Erika Gozar) The Wind: A Story of Surrender est un court jeu de plateforme à défilement horizontal sur un petit oiseau qui a perdu la capacité de voler. Il s'agissait d'un témoignage allégorique des situations vécues par une jeune femme au cours de six de ses années de maturation. Avec environ 40 minutes à une heure remplie de parkour et d'énigmes, cette jolie petite histoire vise à enseigner une leçon importante aux personnes qui luttent pour surmonter un traumatisme émotionnel. Télécharger le jeu gratuit The Wind: A Story of Surrender





Runestrike CCG (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.21, 493 Mo, iOS 11.0, Making Fun, Inc.) Plongez dans Runestrike, un monde où les champions mortels s'affrontent pour maîtriser de puissantes runes et renverser d'anciens dieux. Runestrike est un jeu de stratégie au tour par tour en ligne qui propose des parties rapides et une stratégie élaborée basée sur des mécanismes simples. Téléchargez-le dès aujourd'hui et construisez des decks, faites évoluer vos champions et profitez du contenu solo et JcJ.



DE MAGNIFIQUES ILLUSTRATIONS

Développez votre collection avec des runes aux illustrations incroyables, qu'il s'agisse d'un simple Géant marteleur ou du légendaire Jupiter. À travers ses champions époustouflants et sa magnifique carte du monde, Runestrike est un vrai régal pour les yeux. Télécharger le jeu gratuit Runestrike CCG





Pot The Puck (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 58 Mo, iOS 13.0, Appdemon) Pot The Puck est un jeu de style glisser-déposer à une touche dont le but est de simplement lancer le puck dans le trou, mais aussi simple que cette tâche puisse paraître, vous devez le faire tout en évitant les obstacles de plus en plus effrayants mais amusants, comme les scies tournantes qui tranchent, des bombes et des canons qui vous jetteront dans l'oubli, des flammes chaudes qui grillent votre tir et bien plus encore ! Vous aurez besoin d'un bon timing, d'une réflexion rapide et d'une impulsion pour vous mettre au défi de débloquer des réalisations et des pucks incroyables dans ce jeu décontracté mais passionnant... Télécharger le jeu gratuit Pot The Puck





Mitrasphere (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.76, 363 Mo, iOS 10.0, Crunchyroll Games, LLC) Un monde où une mer massive recouvre le ciel : Mitrasphere.



Interagissez et faites équipe avec des joueurs du monde entier alors que vous vous lancez dans votre nouveau chemin. Discutez, créez des salles privées et socialisez avec une variété d'émoticônes animées et de lignes vocales pour augmenter le plaisir.



Surmontez des boss difficiles dans des combats en temps réel avec vos amis et d'autres. Coordonnez vos raids, peaufinez vos tactiques et planifiez bien. De nombreux défis passionnants vous attendent !



Basculez librement entre cinq cours comme vous le souhaitez. Votre personnage peut assumer n'importe quel rôle à tout moment, y compris Gardien, Épéiste, Clerc, Archer et Mage. Télécharger le jeu gratuit Mitrasphere





LINEO (Puzzle) (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 32 Mo, iOS 11.0, Marcelo Pars) LINEO est un flux infini de puzzles uniques. Le puzzle que vous résolvez est votre puzzle et votre puzzle seulement.



Chaque puzzle est une nouvelle surprise et vous pouvez le jouer dans un niveau que vous préférez :



Envie de ne plus penser du tout ? Choisissez le mode RELAX ou FACILE.

Voulez-vous vous concentrer sur autre chose? Choisissez MOYEN ou TRICKY.

Êtes-vous prêt à relever un défi? Essayez HARD ou même DIABOLIQUE. Télécharger le jeu gratuit LINEO (Puzzle)





Froglike: The Frog Roguelike (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.04, 200 Mo, iOS 10.0, Itamar Ernst) Survivez jusqu'à la fin des temps, en évitant les ennemis mortels et en devenant plus fort dans cette aventure au rythme effréné.



Un jeu de plateforme haut en couleur !



Débloquez et améliorez une variété d'objets pour vous aider dans votre voyage ! Nous avons tout, de la congélation des glaçons aux bombes écologiques !



Découvrez une variété de skins (grenouilles chronologiques alternatives !) pour jouer avec style. Télécharger le jeu gratuit Froglike: The Frog Roguelike





Forest Defenders (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.7, 182 Mo, iOS 11.0, Tai Dau) Il était une fois, sur une planète stérile, un énorme astéroïde tombé du ciel, qui a explosé puis des morceaux de cristal magique ont recouvert le sol. Après cela, à l'endroit où l'astéroïde a explosé, un étrange arbre géant est apparu et a grandi, est devenu le MotherTree. Cet arbre a utilisé l'énergie du cristal, a répandu la vie sur toute la planète. Non seulement cela, l'arbre a également apporté un pouvoir magique aux espèces et les a transformées en elfes magiques. La terre autour de l'arbre-mère, où se concentrait le plus d'énergie, a grandi une forêt animée, la forêt de Lucy, où vivaient les elfes les plus puissants.



Un jeu de tower-defense en 3D ! Télécharger le jeu gratuit Forest Defenders





Escape Lab - Episode 1 (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v0.803, 46 Mo, iOS 10.0, Avner Hadash) Une belle soirée prend une tournure maléfique, alors que vous vous réveillez enfermé dans le laboratoire du psychopathe Dr Holmes. Pouvez-vous, vous et votre partenaire, vous échapper du labo avant de devenir son prochain cobaye humain ?



Escape Lab est un jeu d'évasion gratuit pour 2 joueurs. Il se joue en ligne, les deux joueurs étant soit physiquement assis ensemble, soit jouant dans leur propre maison. Le jeu nécessite une communication constante (par exemple, un appel vocal) pour être joué. Télécharger le jeu gratuit Escape Lab - Episode 1





Cowboy Mills (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 62 Mo, iOS 12.0, Jonas Krucher) Jouez au jeu du Moulin avec des graphismes 3D super-cool. Placez des triplets et réduisez le nombre de pions de votre adversaire pour gagner le jeu.



Vous pouvez jouer contre l'ordinateur ou contre un ami. Pensez-vous être à la hauteur? Télécharger le jeu gratuit Cowboy Mills





Claw Stars (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.2, 396 Mo, iOS 10.0, Appxplore (iCandy)) Des milliers de hamsters ont été envoyés dans l'espace pour des expériences de survie - mais en raison d'un accident, ils se sont déformés à travers un trou de ver temporel. Des millions d'années se sont écoulées en quelques minutes et les hamsters ont évolué avec une super intelligence, tombant dans le même univers transformé par le temps !



Utilisant leur super intellect et leurs vaisseaux spatiaux nouvellement construits, ils ne sont revenus que pour découvrir toutes les créatures vivantes piégées dans des orbes mystérieux. Sauvez les créatures piégées avec votre fidèle griffe tout en ramenant la vie sur ces planètes. Affrontez vos amis en rassemblant des objets de collection et des richesses dans le monde merveilleux de Claw Stars - une griffe à la fois !



Un jeu d'arcade où vous devrez découvrir différents animaux, sur différentes planètes. Télécharger le jeu gratuit Claw Stars





Boundary! (Jeu, , iPhone, v1.1.1, 17 Mo, iOS 13.0, Idris Khenchil) Incroyablement simple, mais incroyablement difficile.



Un jeu sur la précision et le timing. Pouvez-vous dépasser les 100 ?



Comment jouer:

Tapez de chaque côté de la boîte pour empêcher la balle de sortir de la boîte ! L'objectif est simple : garder la balle dans la boîte.



Au début, cela semblera facile, mais vous comprendrez rapidement pourquoi peu de gens dépassent les 100. Télécharger le jeu gratuit Boundary!





Nouveaux jeux payants iOS :

To The End 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 138 Mo, iOS 11.0, Simon Jimmefors) Découvrez 13 nouveaux niveaux stimulants dans une magnifique 3D et trouvez le chemin jusqu'à la fin avec une simple commande à une touche.

Laissez l'atmosphère de To the end 2 vous emmener dans un voyage paisible mais frustrant à travers l'espace, la neige, l'eau et les mines.



Avec seulement quatre vies, il n'y a pas beaucoup de place pour les erreurs...

Peux-tu aller jusqu'à la fin?... Télécharger To The End 2 à 2,29 €





SNKRX (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.11, 67 Mo, iOS 9.0, David Khachaturov) Dans SNKRX, vous contrôlez un serpent composé de plusieurs héros, chacun ayant ses propres attaques, objets et classes. Inspiré du genre auto-battler, chaque héros du serpent possède un ensemble de classes, et combiner suffisamment de héros de la même classe ensemble confère des bonus supplémentaires. Les héros peuvent également être améliorés pour être plus puissants en passant par la boutique intégrée contre des pièces d'or. Et votre but est de défendre ce serpent qui ne s'arrête jamais contre les attaques ennemis.



Connu sur Steam, SNKRX a su épater la galerie malgré des graphismes ultra simplifiés et pixelisés grâce à un gameplay tonitruant et de bonnes idées. Les héros ne sont visuellement que des carrés de couleurs, mais vous verrez rapidement qu'ils sont bien plus puissants que vous l'imaginez. Alors qu'on peut diriger le serpent, les héros décident d'eux-mêmes quand ils vont attaquer selon leur position. Télécharger SNKRX à 3,49 €





Here Be Dragons (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.22, 705 Mo, iOS 12.1, Red Zero Games) Here Be Dragons est un jeu de stratégie au tour par tour satirique avec des graphismes uniques de "carte vivante", où vous dirigez un groupe de capitaines fous et éradiquez des monstres légendaires afin de permettre à Christophe Colomb de découvrir le Nouveau Monde.



Christophe Colomb a découvert les Amériques en 1492. En 10 semaines. Avec 100 hommes. Avec 3 navires. Ceci est un mensonge!



Premièrement, quelqu'un devait vaincre le kraken et les tritons. Quelqu'un devait vaincre le Léviathan. Quelqu'un devait bannir tous les vaisseaux fantômes. Les informations sur ces actes sont absentes des archives, et vous ne pouvez pas les trouver dans les mémoires des grands hommes d'État. La connaissance de « l'Avant Armada » a été complètement effacée par certains officiels sanglants.



À vous de remettre la véritable histoire en avant dans ce jeu de stratégie ! Télécharger Here Be Dragons à 5,49 €





Duck Souls (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 29 Mo, iOS 12.0, Crescent Moon Games) Duck Souls se déroule dans un monde fantastique mignon et mortel, où de nombreux dangers tenteront de vous couper les ailes de votre corps pendant que vous vous battez pour trouver tous les œufs perdus et maintenir votre espèce en vie. Courez, sautez et foncez dans un environnement coloré et dangereux pour sauver tout le monde et devenir un héros.



Jouez à 100 jolis niveaux créés à la main, remplis de pièges mortels et de références cultes aléatoires !

Télécharger Duck Souls à 2,29 €